Jazz & Choirs, la belle histoire

Dans le cadre de la journée sur France Musique, dédiée aux choeurs autour de la deuxième édition du festival Ecole en Choeur, Alex Dutilh consacre son émission aux choeurs dans le jazz.

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Mundell Lowe - TV Action Jazz

Le "Festival École en chœur" met à l'honneur les chorales scolaires pour favoriser et développer le rayonnement de l'éducation musicale et du chant choral au sein de l'institution scolaire. Toutes les écoles primaires, tous les collèges et tous les lycées, publics et privés sous contrat, de France métropolitaine et d'outre-mer ainsi que les écoles et les établissements situés à l’étranger relevant de la Mission laïque française (MLF) sont invités à participer à cette initiative qui valorise des projets menés par des jeunes avec leurs enseignants. Les chorales scolaires choisissent librement leur programme musical parmi le répertoire français ou étranger, ancien ou contemporain.