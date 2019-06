Jan Harbeck, l'hommage à Big Ben

Au sommaire aujourd'hui

Jan Harbeck à la Une

Comme Thomas Michelsen l’écrivait dans Politiken (journal danois) “Avant, nous avions Ben Webster pour éveiller notre âme. Aujourd’hui nous avons Jan Harbeck !” Il est d’ailleurs assez étonnant que ce saxophoniste de 43 ans n’ait pas enregistré d’hommage à celui qu’on surnommait “Big Ben” avant aujourd’hui. C’est chose faite avec cette nouvelle parution chez Stunt “The Sound The Rhythm”.

Le charismatique saxophoniste ténor danois Jan Harbeck compte déjà quatre albums en son nom pour le label Stunt. Il a remporté une victoire de la musique danoise et reçu les prix Ben Webster et Bent Jædig. Les parutions du quartet font partie des meilleures ventes de jazz instrumental danois de cette décennie. Sillonnant depuis des années les plus grandes scènes locales, Jan Harbeck et son groupe ont aussi gagné le coeur du public du reste de l’Europe. En plus de son propre groupe, Jan Harbeck joue avec de nombreuses formations telles que le Tivoli Big Band, le Monday Night Big Band de Niels Jørgen Steen et avec le groupe du batteur Snorre Kirk dont le dernier album a connu un beau succès en France.

Le jeu expressif et extraverti de Jan Harbeck s’inscrit dans la tradition du swing. Musicien original et élégant, il fait partie des rares saxophonistes capables d’insuffler autant d’âme dans une ballade jazz. Jan Harbeck chéritle son. Sur scène ou en studio, les yeux fermés, la pointe de son pied gauche orientée vers l’avant, il écoute le son de son saxophone et le son du groupe dans son ensemble.

Jan Harbeck et son fidèle pianiste Henrik Gunde ont remporté le prestigieux prix Ben Webster en 2018. Le programme du concert donné pendant la cérémonie a constitué une grande inspiration pour le répertoire de cet album sur lequel on retrouve quatre morceaux de Ben Webster, une chanson de Strayhorn (Johnny Come Lately) et pour le reste des compositions de Jan Harbeck.

Jan Harbeck (saxophone ténor)

Henrik Gunde (piano)

Eske Nørrelykke (contrebasse)

Anders Holm & Morten Ærø (batterie)

Jan zum Vohrde (saxophone alto)