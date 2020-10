James Brandon Lewis, les molécules élémentaires

La musique moléculaire de James Brandon Lewis avec “Molecular” qui paraît chez Intakt.

James brandon Lewis à la Une

Le saxophoniste et compositeur James Brandon Lewis possède une énergie inspirante. Sa profonde curiosité et l'excitation qu'il ressent lors de ses découvertes sont des facettes essentielles de sa personnalité, et ses qualités qui guident son art. Au cours de la dernière demi-décennie, il est devenu l'une des figures les plus passionnantes du jazz et de la musique improvisée, un auditeur vorace qui rejette les hiérarchies stylistiques et qui explore fébrilement de nouvelles idées à chaque nouveau projet.

Inspiré par la biologie moléculaire, James Brandon Lewis développe un mode de jeu original pour une musique surprenante et belle. Son quartet comprend le batteur Chad Taylor, le pianiste Aruán Ortiz et le bassiste Brad Jones. Il a développé l'idée d'une "musique moléculaire systématique" dans la formulation de ses compositions pour le premier album de ce quartet.

James Brandon Lewis déclare : "J'ai tout écrit, mais si j'ai l'impression que la musique est encore libre, c'est parce que les lignes dictent les informations harmoniques. Avec ce groupe, la musique va s'envoler de la page". Le James Brandon Lewis Quartet exprime une joie de jouer exubérante, une intensité rythmique et une beauté thématique qui sont enracinées dans la tradition du jazz.

James Brandon Lewis (saxophone ténor)

Aruán Ortiz (piano)

Brad Jones (basse)

Chad Taylor (batterie)