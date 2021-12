James Brandon Lewis, le code de bonne conduite

Il est l’un des saxophonistes les plus passionnants de la nouvelle génération, assumant la grande tradition des ténors et avançant des idées novatrices. Avec ce “Code of Being”, son deuxième album, James Brandon Lewis frappe à nouveau un coup de maître. Sortie chez Intakt.

Au sommaire aujourd'hui

James Brandon Lewis à la Une

"J'ai tout écrit, mais si j'ai l'impression que la musique est encore libre, c'est parce que les portées dictent les informations harmoniques. Avec ce groupe, la musique va clairement s'envoler de la page"

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Herb Pilhofer - Jazz From the North Coast, Vol 2

Jazz Agenda article Jazz Agenda (semaine du 06 au 12 décembre 2021)

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Pierrick Pédron jeudi 09 décembre à 21h au New Morning à Paris (75). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

5 invitations pour 2 à gagner pour la soirée du jeudi 09 décembre à 20h au cinéma Le Balzac à Paris (75). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 5 premiers mails.

Jazz Bonus article Jazz Bonus : Matthew Shipp - Codebreaker

Le charismatique saxophoniste et compositeur James Brandon Lewis est le musicien du moment dans le vaste domaine du jazz contemporain. Avec “Code of Being”, James Brandon Lewis présente aujourd'hui son deuxième album. Le premier CD “Molecular”, que le saxophoniste aavait enregistré avec son quartet en 2020, quelques mois avant le confinement, a été salué par tous comme l'une des sorties les plus excitantes de 2020 (Intakt CD 350).

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

en savoir plus AUDIO 54 min émission Open jazz James Brandon Lewis, éloge de l'indiscipline

“Code of Being” est une œuvre puissante composée de huit compositions de James Brandon Lewis. De magnifiques mélodies participent à la force du répertoire. Les quatre musiciens, qui ont chacun leur propre personnalité, expriment une urgence, évoluant à travers une large palette de couleurs sonores, de rythmes et d'humeurs, chargés d'énergie. Avec un profond lyrisme et le sens de la concision et de la dynamique, le quartet développe un jeu fougueux, réagissant aux moindres sollicitations au niveau du son et du groove. "C'est une musique captivante à laquelle il est difficile de résister, surtout les mélodies avec leur beauté thématique", écrit Florian Keller dans les notes de pochette.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

James Brandon Lewis (saxophone ténor)

Aruán Ortiz (piano)

Brad Jones (basse)

Chad Taylor (batterie)