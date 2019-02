James Brandon Lewis, éloge de l'indiscipline

Au sommaire aujourd'hui

James Brandon Lewis à la Une

Le nouvel album de James Brandon Lewis “An UnRuly Manifesto”, qui paraît chez Relative Pitch, est dédié au surréalisme et aux légendes du jazz que sont Charlie Haden et Ornette Coleman.

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Kepler lundi 18 février à 20h30 à la Dynamo de Banlieues Bleues à Pantin (93). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

L’an passé, “Radiant Imprints”, de James Brandon Lewis (né en 1983 à Buffalo, NY), avait été considéré comme l’un des plus importants disques de jazz de l’année par Rolling Stone, le New York Times et la National Public Radio. Ebony Magazine l’a choisi comme l’un des “ 7 jeunes musiciens à suivre ”.

Aujourd’hui, James Brandon Lewis enchaîne avec un éblouissant “An UnRuly Manifesto” dont les titres des compositions sont inspirés des écrits de Bob Kaufman (“Abomunist Manifesto”) et André Breton (“Manifeste du surréalisme”). James Brandon Lewis décrit cet album comme un manifeste sonore, un appel à l’action, un plaidoyer pour se sentir musicalement investi à 100% et à poursuivre cet objectif toute sa vie. “Chaque jour est une chance de découvrir la vraie version de soi-même et de s’engager sans relâche.”

Sonny Rollins dit de lui : “Un jeune musicien prometteur ayant le potentiel de faire de grandes choses en ayant assimilé ses aînés.”

James Brandon Lewis (sax ténor)

Jaimie Branch (trompette)

Anthony Pirog (guitare)

Luke Stewart (contrebasse)

Warren Trae Crudup III (batterie)

