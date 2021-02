Jakob Bro, le lyrisme des songes

Avec “Uma Elmo”, son cinquième album en leader pour ECM, le guitariste danois Jakob Bro présente son nouveau trio avec le trompettiste norvégien Arve Henriksen et le batteur espagnol Jorge Rossy.

Etonnamment, compte tenu de la synergie musicale du trio, c’est la première fois que les trois musiciens ont joué ensemble lors des séances d’enregistrement de l’album, dans l’acoustique du studio de la Radio Suisse à Lugano, sous la direction de Manfred Eicher.

“Uma Elmo” de Jakob Bro qui paraît chez ECM, confirme ce que le magazine London Jazz News observait concernant le travail de Jakob Bro, qu’« il n’y a aucune urgence dans cette musique, mais une grande profondeur».

Parmi les temps forts de l’album figure en ouverture Reconstructing a Dream, une rêverie sombrement lyrique. To Stanko est l’hommage discret de Jakob Bro au regretté grand trompettiste polonais Tomasz Stanko, qui avait fait appel au guitariste dans son quintet sur l’album “Dark Eyes”.

Un autre hommage à un aîné est Music for Black Pigeons dont le titre évocateur fut suggéré par le grand saxophoniste Lee Konitz. Les auditeurs reconnaîtront le son feutré et poétique de Arve Henriksen, présent sur l’album “Cartography” de 2008 ainsi que ses collaborations pour le label ECM avec le Trio Mediaeval et Tigran Hamasyan. Jorge Rossy est bien connu des fans de jazz des deux côtés de l’Atlantique, particulièrement pour sa participation au premier trio de Brad Mehldau pendant une dizaine d’années. Quant au leader, le magazine DownBeat notait à juste titre dans sa critique du précédent album pour ECM “Bay of Rainbows” que « la guitare de Bro est lumineuse et sa musique à la fois hypnotique et dramatique. »