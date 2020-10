Jacques Schwarz-Bart, l'odyssée caribéenne

Le saxophoniste et compositeur guadeloupéen Jacques Schwarz-Bart est de retour dans son Ithaque, son terreau musical de Guadeloupe, avec une vision renouvelée de son Soné Ka-La : “Odyssey” paraît chez Enja.

Jacques Schwarz-Bart à la Une

"Mon mari, mon André, Il me faut absolument te parler du dernier travail de Jacques après l’avoir écouté. Je dois te dire que notre enfant porte bien son prénom, Jacques, ou Jacob : c’est-à-dire celui qui a lutté avec l’ange, et qui a gagné le combat. L’ange de notre Jacob est bien son saxophone. Quelle bataille pour faire parler le métal en cris, en hurlements, en litanies qui vous tuent et vous ressuscitent, vous frictionnent et vous fortifient comme le geste incompréhensible d’un chaman debout en incantation au milieu de la forêt amazonienne, droit comme l’un de ces arbres géants qui l’entourent. Somptueux duo, insolite, périlleux et bouleversant : gratitude du métal pour le foisonnement extatique de cette voix humaine, gratitude de la voix pour ce vibrato puissant et délicat du métal… Merveille des âmes en liberté. Dialogue à l’encre invisible avec chacun des musiciens du groupe, lumineuses étoiles qu’il convoque et qui répondent en leur langue organique, essentielle, indéfinissable comme un rayon de lune au milieu de la nuit. Un vrai chœur ! Je suis sûre que tu entendras leur prière chamanique où que tu sois, sur les ailes du vent. Où es-tu ? Tu es là : je te parle."

Simone Schwarz-Bart

Jacques Schwarz-Bart a été au centre de plusieurs révolutions musicales : Néo soul aux côtés de D’angelo et Erika Badu, New Jazz en tant que membre fondateur de Roy Hargrove RH Factor. Il a créé deux nouveaux styles : Gwoka Jazz et Voodoo Jazz, réunissant la musique jazz avec ses origines afro-caribéennes et spirituelles. L’écriture impressionniste de Jacques Schwarz-Bart, son ton puissant et son langage varié – à la fois lyrique et angulaire – l'ont imposé sur la scène mondiale.

En 2006, le saxophoniste guadeloupéen Jacques Schwarz-Bart (fils d’un couple d’écrivains célèbres (Simone et André Schwarz-Bart), fait irruption sur la scène jazz avec Soné Ka-La, une bombe jazz-fusion mêlant jazz afro-américain et sons traditionnels créoles qui allait attirer tout le gotha médiatique de l'époque au Trabendo parisien pour le concert de sortie de l'album. La suite on la connaît, des louanges à n'en pas finir, des tournées dans près de 30 pays et un album qui aura inspiré beaucoup de jeunes talents en Europe, dans les Caraïbes, aux Etats-Unis, et même au Japon. Aujourd'hui Soné Ka-La a gagné ses lettres de noblesse s'inscrivant parmi les quelques albums "référence" de ces 15 dernières années.

Après cette création, comme Ulysse, Jacques Schwarz-Bart a quitté son île pour explorer de nouveaux mondes et réalités. D’où le sous titre “Odyssey” pour ce Soné Ka-La 2. L’innovation essentielle de Sone Ka-La 2 est de traiter le chant comme un instrument qui fusionne avec le son du saxophone pour créer une nouvelle voix, portant les mélodies, qu’elles soient tumultueuses, angulaires ou sereines. C’est le premier projet de jazz qui développe ce concept mélodique sax/voix. La seconde innovation est qu’au lieu de deux tambours Ka, l’un des maîtres du Gwoka est à la batterie, transférant le langage traditionnel sur un instrument moderne. Finalement, les sonorités sont plus contemporaines, avec l’utilisation fréquente de claviers, de la basse électrique ou encore d’effets sur le sax.

Fort des expériences de son “Odyssey”, Jacques Scwharz-Bart plante fermement ses pieds sur le socle qu’il a forgé il y a des années, pour propulser sa création plus haut et plus loin que jamais.

(extrait du communiqué de presse)

Où écouter Jacques Schwarz-Bart

A Paris (75) le mercredi 25 novembre à 21h au New Morning

Jacques Schwarz-Bart (saxophones)

Malika Tirolien (voix)

Grégory Privat (piano)

Reggie Washington (basse)

Arnaud Dolmen (batterie)

Sonny Troupé (tambour ka)