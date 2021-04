Isfar Sarabski, Bakou-Boston et retour

Une nouvelle révélation venue d’Azerbaïdjan, le pianiste Isfar Sarabski. Un vrai souffle, avec un trio complété par Mark Guliana et Alan Hampton. Son bien nommé “Planet” sort le 30 avril chez Warner.

Aucun spectateur des concerts de Isfar Sarabski ne reste insensible à ses prestations : il déploie une énergie incroyable et nous transporte avec ses histoires, ses tensions, ses émotions. Dans son pays, ses concerts sont particulièrement courus, car chacun sait qu’ils créent systématiquement la surprise.

Le studio d’Isfar Sarabski est idéalement situé, à la lisière du centre historique de Bakou. Les cafés, les clubs et les salles de concerts de la capitale de l’Azerbaïdjan, sur les rives de la Mer Caspienne, sont imprégnés de tradition et de modernité, conjuguant le mystère médiéval au charisme contemporain. La musique d‘Isfar Sarabski les capture et s’en inspire : son studio est un ancien poste de commerce situé sur l’ancienne Route de la soie. Un symbole fort, la croisée des mondes.

Isfar Sarabski est né en 1989 à Bakou. À 16 ans, il est déjà un jeune espoir local. Trois ans plus tard, il impressionne le jury du concours de piano du Montreux Jazz Festival par son interprétation phénoménale des compositions de Bill Evans. C’est d’ailleurs à cette occasion qu’il rencontrera Quincy Jones, qui, depuis, ne tarit pas d‘éloges sur le jeune prodige .

L’enseignement prodigué par l’École et l’Académie de musique de Bakou n’est évidemment pas étrangère à ce talent. Il connaît la rigueur de l’univers du monde classique dans lequel il a évolué petit. La musique fait partie de son ADN.

Sa famille, elle-même composée de musiciens prodiges, l’encourage depuis toujours. L’immense collection de vinyles n’est pas étrangère à sa culture et son esprit d’ouverture… Isfar Sarabski est aussi l’arrière petit-fils d’Huseyngulu Sarabski, immense star dans le monde arabe, pionnier musical, chanteur d’opéra, acteur et auteur de pièces de théâtre.

“Je suis fasciné par les grands vinyles noirs… Je me souviens précisément de ce que j’ai ressenti la première fois que j’ai entendu les disques de Dizzy Gillespie ou les enregistrements des œuvres de Bach et de Chopin. A la première écoute j’ai senti qu‘il fallait que j’aille plus loin“.

Ses études au Berklee College of Music de Boston lui ont ouvert de nouveaux horizons et conféré de l’expérience ; Isfar Sarabski a joué à l’Apollo Theatre de New York, puis au club Ronnie Scott’s de Londres (où les employés ont cessé toute activité pour l’écouter)… Il aime créer des ponts entre le jazz et la musique classique, entre l’Orient et l’Occident, entre le folk et l'électro, bref, il ne connaît pas de frontières. “ Pour moi, l' important est d’explorer de nouvelles pistes, créer de nouveaux horizons ; la stagnation n’est pas l‘idée que j‘ai de l’art”

Isfar Sarabski souhaite élargir l’horizon géographique de son travail. Il multiplie les collaborations comme avec le chanteur et joueur de oud tunisien Dhafer Youssef. Il est également fasciné par le monde de l'électro quand il s’adapte au travail de la chanteuse Sophie Hunger (Le Vent Nous Portera) et s’est rapproché des groupes phares de la scène électronique de Bakou. Il suffit de regarder son projet vidéo Human, pour comprendre dans quel mood évolue cet artiste.

(extrait du communiqué de presse)

2 albums paraîtront cette année : celui-ci est jazz, l’autre sera électro.