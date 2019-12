Isabelle Olivier & Rez Abbasi, en corps à cordes

Au sommaire aujourd'hui

Isabelle Olivier & Rez Abbasi à la Une

Une association inédite, pour neuf compositions originales et une reprise de la Mélodie du bonheur.

La création d’un univers sonore harpe / guitare s’est rapidement transformé en quartet lors de la composition. Le duo harpe / guitare s’est enrichi d’un section rythmique avec les tablas & kanjira de Prabhu Edouard et la batterie de David Paycha. “Oasis” est une rencontre entre acoustique et électronique qui crée une texture très particulière et un univers totalement envoutant.

D’emblée, la texture du quartet crée un univers sonore résolument original. Et avec les compositions et arrangements des deux leaders, le collectif prend une dimension encore plus audacieuse. Avec l'arrangement en ouverture de la célèbre chanson de Richard Rodgers My Favorite Things par Rez Abbasi, nous avons une idée précise de ce qui va se passer. D'autres titres comme Timeline d'Isabelle Olivier, d'une qualité cinématographique, poussent vers l'électronique, tandis que Stepping Stone de Rez Abbasi fait écho à des influences classiques.

Tout au long de cet ”Oasis” (acronyme d'Olivier Abbasi Sound In Sound), la musique surgit avec un groove propulsif et des mélodies sinueuses qui suivent des contours surprenants et exotiques.

Rez Abbasi

Né à Karachi, au Pakistan, le guitariste et compositeur a grandi au sud de la Californie. Ses études musicales (jazz et classique), l’ont amené à suivre les cours de l’University of Southern California et de la Manhattan School of Music. Il est ensuite parti en Inde parfaire sa formation avec le percussionniste Ustad Alla Rakha. Sa musique est au carrefour de ces expériences. En 2013, le magazine DownBeat l’avait désigné comme le Rising-Star Guitarist n°1 et en 2015 et 2016 l’a intégré dans le Top Ten des guitaristes. Avec 14 albums à son actif, il vit aujourd’hui à New York.

Isabelle Olivier

Partageant son activité entre Chicago et la France depuis cinq ans, Isabelle Olivier est une harpiste et compositrice qui a complètement légitimé le rôle de son instrument dans le jazz. D’anecdotique, il est devenu naturel. À côté de ses 8 albums et 1 DVD, elle a également signé des musiques de film, pour Agnès Varda et Adbellatif Kechiche, des musiques de théâtre, pour Émilie Valantin et Michel Bruzat et travaillé avec le Chœur de Radio France. Lauréate du Prix de la Villa Le Nôtre à Versailles en 2015, elle a été la première musicienne et compositrice à être récompensée par cette fondation. En 2017, l’Art Institute of Chicago lui a passé commande d’une création : In between Gauguin.