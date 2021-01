"Indaba Is", la nouvelle scène de Joburg

A l’image de son travail autour des scènes londonienne (We Out Here, 2018) et australienne (Sunny Side Up, 2019), le label anglais Brownswood, du DJ et producteur Gilles Peterson, présente le 29 janvier 2021 un nouvel épisode de sa série de compilations en hommage aux scènes du monde entier.

“Indaba Is”, conçue et réalisée par la pianiste Thandi Ntuli et Siyabonga Mthembu (The Brother Moves On), est issue de sessions d’enregistrements réalisées fin juin et début juillet 2020, à la fin du premier confinement en Afrique du Sud. Elle rassemble huit groupes emblématiques de Johannesburg; le spiritual jazz comme point d’ancrage évident, véritable tremplin pour l’exploration de zones musicales alléchantes.

Souvent présentée comme la ville où les rêves meurent ou deviennent réalité, Johannesburg est une cité qui se nourrit, parfois avec excès, de l’énergie déployée par les nombreux héritages musicaux métissés qui la parcourent. Comme l’illustre cette toute nouvelle compilation d’inédits dévoilés par le label anglais Brownswood, chaque génération de musiciens qui naît ou qui s’installe à Johannesburg doit, à sa manière, découvrir ce que la métropole produit sur la musique qu’elle déploie et l’alchimie qui en découlera. La compilation “Indaba Is”, entièrement produite et conçue par la pianiste Thandi Ntuli et le leader du groupe The Brother Moves On Siyabonga Mthembu, illustre à la perfection cette recherche en proposant un tout nouveau point de vue musical.

Le besoin de se rassembler pour enregistrer à plusieurs, à l’ère de l’isolement et du confinement, devient un besoin concret d’ancrage et de bien-être; créer une bulle d’énergie positive, y capturer cette vibration de l’écriture musicale in vivo. Majoritairement enregistrés au Dyertribe Studio à Centurion, en banlieue de Johannesburg, les morceaux qui composent “Indaba Is” propulsent huit groupes sud-africains actuels vers de nouvelles frontières musicales inexplorées. Le jazz devient un point de départ plutôt qu’une fin en soi.

“La magie a littéralement opéré au moment où nous avons choisi les artistes qui composent Indaba Is. Nous cherchions des groupes capables de combiner les esthétiques musicales, d’amener des idées et des sons différents”, commente Ntuli. “Nous avons rassemblé des musiciens qui sortent littéralement de cette vision très monolithique de la musique, même si certains d’entre eux étaient issus de la tradition jazz ou de genres musicaux fortement influencés par le jazz.”

La compilation rassemble huit morceaux, écrits et interprétés par Bokani Dyer, The Brother Moves On, Lwanda Gogwana, The Wretched, Sibusile Xaba, The Ancestors, Thandi Ntuli, et Iphupho L’kaBiko. Les présences évanescentes de Ntuli et Mthembu sur et autour de chacun des morceaux proposés illustrent à la perfection le rôle de producteurs assumés par les deux musiciens : “Thandi et moi-même avons pris en charge ce rôle de producteurs sur 4 des morceaux proposés. Certains des groupes sont arrivés en session avec quelques idées déjà posées sur le papier, des directions qu’ils souhaitaient poursuivre. Ils avaient juste besoin qu’on les aide à les pousser plus loin encore, à leur donner vie”, précise Mthembu.

Au global, le duo s’est affairé à rendre cohérent l’ensemble des enregistrements, insufflant au collectif rassemblé cette énergie typique de Johannesburg. Une énergie issue de cette force centrifuge grâce à laquelle convergent vers elle celles des différentes scènes musicales qui entourent la cité; de nombreux exemples musicaux ont prouvé par le passé à quel point cette dynamique d’ensemble à déjà produit d’excitants résultats.

La culture locale historique est probablement la clé de tout ça, et la compilation fait une révérence évidente aux trésors du passé, mais il demeure un sentiment global que “Indaba Is” dévoile tout autant le travail qu’il reste à accomplir, dans un futur proche. Johannesburg, une ville aride et sans véritable point d’eau, construite sur l’excavation de l’énergie de ceux qui l’ont bâtie, n’a jamais sonné aussi fatiguée des affaires du Monde, et pourtant déjà prête à s’y faire une place. Porté par sa recherche d’unité, “Indaba Is” en est le creuset ; difficile à vraiment saisir et pourtant si réconfortante pour l’âme.

(extrait du communqué de presse)