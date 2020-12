Ilhan Ersahin Istanbul Sessions, il était une fois maintenant

Le magnifique saxophoniste Ilhan Ersahin s’échappe du Lower East Side new-yorkais, pour retrouver son quartet stambouliote.

Ilhan Ersahin's Istanbul Sessions, le quartet mené depuis plusieurs années par le saxophoniste, publie un cinquième album studio avec toujours ce cocktail emballant de jazz effervescent et de grooves épicés. “Bir Zamamlar Simadi” est coproduit et enregistré par le producteur italien lauréat d’un Grammy, Tommaso Colliva.

“Si Radiohead jouait du jazz, ils sonneraient probablement comme ça” affirme Erik Truffaz… Le leader, Ilhan Ersahin, est une figure de la scène underground new-yorkaise par le biais de son club et sa maison de disques, Nublu. On peut tout à la fois le retrouver sur scène avec les Red Hot Chili Peppers à Sao Paolo, avec Bugge Wesseltoft au Blue Note de Tokyo, ou le voir jouer un magnifique set oriental avec des gitans turcs dans une salle de concert européenne.

Depuis 2008, le groupe a mis le feu aux scènes du monde entier : de New York à Istanbul, de Paris à Sao Paolo, de Londres à Skopje... Leurs performances électrisantes transcendent les genres et soulèvent des interrogations : est-ce vraiment du jazz ? Cela ne ressemble-t-il pas à un groupe de rock ? D'où vient leur son ? C'est une musique magistrale où le cliché du "crossover” est-ouest trouve son vrai sens et une vraie puissance. Et par-dessus tout, les performances d’Istanbul Sessions peuvent être considérées comme étant résolument cinématographiques.

Sur leur premier album (2009) le trompettiste français Erik Truffaz est invité. "Night Rider", leur deuxième sortie (2012) reflète parfaitement leur identité qui propose une free-form-jazz dansante et aromatisée de quelques épices moyen-orientaux. Leur troisième (2015) "Istanbul Underground" est un parfait résumé de la vie nocturne d’Istanbul, cette autre métropole qui ne dort jamais. Leur quatrième album studio "Solar Plexus" (2017) invite Ibrahim Maalouf, Arto Tuncboyaciyan, Nils-Petter Molvær, Mauro Refosco, Kenny Wollesen, Erik Truffaz et Brandon Lewis. Cet album a emmené la musique du 21ème siècle dans une autre direction éclectique où aucune frontière ou atmosphère ne peut limiter le pouvoir de la créativité.

Ilhan Ersahin - saxophone ténor

Alp Ersonmez - basse, samples

Turgut Alp Bekoglu - batterie

Izzet Kizil - percussions