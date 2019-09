Hugues Mayot, le rouge, les arbres, la famille, les racines

Au sommaire aujourd'hui

Hugues Mayot à la Une

Les compositions d’Hugues Mayot sont conçues comme un terrain de jeu jalonné de règles qui permettent aux improvisateurs que sont Théo Ceccaldi, Valentin Ceccaldi, Joachim Florent et Sophie Bernado de garder, tout en ayant un espace de liberté, la cohérence entre écrit et improvisation. Une sorte de champ des possibles.

Après dix années passées à servir brillamment divers projets, aussi bien en tant que sideman (Orchestre National de Jazz d’Olivier Benoit, Marc Ducret, André Minvielle, Sylvaine Hélary _Spring Rol_l, Pierre Durand Roots Quartet, Qué Vola, O.U.R.S), ou comme co-leader (Radiation 10, Ikui Doki, Peemai, GleizKrew), le saxophoniste et compositeur Hugues Mayot avait créé en 2015 What If ?, son premier quartet en leader.

Sa confrontation à d’autres esthétiques et cultures, notamment à travers la richesse de ses collaborations (Magma, Steve Coleman, Orlando Poleo, Rover, Doctor L, Mike Ladd, Gustavo Ovalles, Chérif Soumano, Brice Wassy, Martha Gallaraga, Le Sacre du Tympan, United Colors of Sodom, François Jeanneau, etc...), a contribué à façonner son goût et sa vision singulière de la musique, mais aussi à interroger sa conception du travail en groupe.

“L’Arbre Rouge” est un projet à part dans sa trajectoire puisque l’instrumentation originale, bien que d’apparence classique (violon, violoncelle, contrebasse, basson-voix, saxophone ou clarinette), y est exclusivement acoustique et pourrait ressembler à la fusion d’un quintet à vent avec un quartet à cordes. Ce format conduit naturellement la musique du groupe dans un espace sonore chambriste élaboré par le saxophoniste. Tout en restant proche d’un minimalisme parfois répétitif et axé sur une recherche de timbres et de textures par le biais d'un travail sur les tessitures ainsi que sur les différentes possibilités propres à chaque instrument, la dimension rythmique reste au coeur de ce petit orchestre malgré l’absence de percussions proprement dites. C’est même un des enjeux de cette formation: faire oublier l’absence de ces instruments percussifs par le rebond entre les différentes voix, l’adjonction de modes de jeux propres à chaque instrument (slaps, bruits de clefs, de bouches, fouettés d’archets, col legno, etc…)

La musique de “L’Arbre Rouge” rend également hommage aux racines des musiques actuelles d’ici ou d’ailleurs sans tomber dans le figuralisme. Des émanations de blues, de musique baroque ou encore pygmée émaillent ainsi le répertoire rappelant ainsi leur importance dans le développement de la musique contemporaine et leur place dans l’inconscient collectif.

(extrait du communiqué de presse)

