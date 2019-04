Herlin Riley, la leçon d'optimisme

Au sommaire aujourd'hui

Herlin Riley à la Une

L’album a été conçu dans le contexte d'un rôle d'aidant en guise d'adieu à deux des personnes les plus importantes de sa vie.

Le mantra “Perpetual Optimism” de Herlin Riley ne signifie pas qu'il faut fermer les yeux sur les aspects les plus pénibles de la vie. Le batteur le comprend aussi bien que quiconque ; au-delà des défis habituels du quotidien et de la période agitée que vit son pays, il a dû faire face récemment à la perte de ses deux parents.

Pour maintenir un tel optimisme dans les moments les plus difficiles, Herlin Riley confie avoir puisé force à la fois dans “la foi en Dieu, la présence de ma femme depuis quatre décennies, ma famille de cinq enfants et de dix petits-enfants… Et puis il y a ma maison à la Nouvelle-Orléans, où j’élève ma famille avec des valeurs et l'amour de la musique et de la culture qui me nourrissent depuis toujours”. Un esprit de célébration qui est mis en valeur dès l'ouverture de l’album avec Rush Hour.

Bruce Harris (trompette)

Godwin Louis (sax alto)

Emmet Cohen (piano)

Russell Hall (contrebasse)

Herlin Riley (batterie)