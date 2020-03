Henri Texier, la chance sourit aux audacieux

À nouveau un quintet à deux saxophones et guitare, mais cette fois Henri Texier accueille les compositions de ses camarades. Avec toujours ce sens des mélodies à chanter à gorge déployée… « Chance » paraît chez Label Bleu / l’Autre Distribution.

Chance, pour moi d'être toujours ici et maintenant. Henri Texier

Chance, d'avoir pu jouer avec tant de merveilleux musiciens, d'avoir partagé avec tant d'artistes inspirés et féconds qui ont eu confiance en moi et qui m'ont tellement transmis.

Chance, d'avoir eu suffisamment d'énergie pour ressentir la liberté, l'exaltation, l'état d'apesanteur, la plénitude que procure la Musique de Jazz.

Chance, d'avoir été et de toujours être suivi par un public chaleureux et fidèle.

Chance, d'avoir pu mener à bien mes projets artistiques en toute liberté et en particulier mes albums fidèlement captés par Philippe Teissier Du Cros, illustrés le plus souvent par Guy Le Querrec et mis en image par Christophe Rémy.

Chance, d'avoir pu réunir Sébastien Texier, Vincent Lê Quang, Manu Codjia et Gautier Garrigue, si brillants et inspirés musiciens grâce auxquels je peux continuer à découvrir et à explorer des territoires aux confins de cette musique si riche en émotions.

La chance, après toutes ces années, de n'avoir que peu de regrets…

Henri Texier

Henri Texier (contrebasse)

Vincent Lê Quang (saxophone ténor, saxophone soprano)

Sébastien Texier (saxophone alto, clarinettes)

Manu Codjia (guitare)

Gautier Garrigue (batterie)

A Paris (75) samedi 21 mars à 20h au Café de la Danse

Concert enregistré pourJazz Clubde Yvan Amar.