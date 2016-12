Helen Merrill, la voix des songes (7/10) : Le retour au pays

Première scène accompagnée par Bud Powell, première tournée avec Earl Hines, premier album avec un Quincy Jones de 21 ans, côtoyer Miles Davis ou Bill Evans, tirer Gil Evans de l’oubli : son enfance n’a pas été rose, mais une bonne étoile accompagne Helen Merrill dès ses débuts professionnels.

Ce qui fascine chez Helen Merrill, c’est une singularité radicale, assumée, indifférente aux aléas de la notoriété. D’abord, un voile unique dans sa voix, à vous secouer de frissons sur les ballades qu’elle affectionne par dessus tout ; ensuite, une capacité d’oreille qui lui fait mémoriser mélodies et harmonies avec le naturel désarmant de ceux qui ne lisent pas la musique ; et aussi une indépendance d’esprit qui lui fera toujours préférer les phrasés de instrumentistes à forte personnalité à l’aisance technique des divas du jazz vocal.

Une voix aux couleurs de soie, intérieure, intime, d’une extrême sensualité et une musicalité rare qui la conduira à mener une carrière selon son bon plaisir et à réussir ses échanges avec d’autres esthétiques, notamment lors de ses longs séjours en Italie ou au Japon.

En dehors de ses débuts avec une série d’albums produits par Bob Shad chez Mercury, et des années 80-90 chez Verve, la discographie d’Helen Merrill est à la fois conséquente, avec nombre de pépites cachées, et extrêmement dispersée. Son portrait nécessitait donc de rassembler ces traces éparses. Le souffle est au rendez-vous.

Veuve du pianiste et arrangeur Torrie Zito depuis 2009, Helen Merrill s’était imposé une cure de silence. Depuis quelques mois, elle apparaît de temps en temps à New York accompagnée par Bill Charlap, ou en invitée du Gil Evans Orchestra. Au printemps 2017, elle donnera une série de concerts au Japon et rêve de revenir chanter à Paris. Champagne…

Helen Merrill, la voix des songes :

(1/10) L’enfance de l’art

(2/10) Le pied à l’étrier

(3/10) Premiers albums

(4/10) Une palette élargie

(5/10) Le voyage en Italie

(6/10) Les années au Japon

(7/10) Le retour au pays

Avant et pendant le long séjour japonais, Helen Merrill enregistra des sessions délicieuses avec Dick Katz à New York. Elle profita aussi d’une tournée sur place avec Teddy Wilson pour graver un album désarmant de naturel. Le jazz, la scène, les musiciens lui manquaient trop : quand elle rentre définitivement aux USA, elle retrouve John Lewis et un producteur japonais lui confie une mission de productrice pour des pianistes qu’elle adore.

(8/10) D’autres horizons

(9/10) En Verve

(510/10) L'autoportrait

