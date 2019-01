Healing Unit, les frondeurs du son

Au sommaire aujourd'hui

Healing Unit à la Une. Paul Wacrenier invité de Alex Dutilh

10 CD à gagner en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom, prénom et adresse postale. 1 CD pour les 10 premières bonnes réponses. Bonne chance !

Une vitalité exaltante qui se nourrit des tensions entre équilibre et explosion, entre contemplation et furie expressive.

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Yves Rousseau "Fragments" vendredi 1er février à 20h45 à La Barbacane à Beynes (78). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Avec ce troisième album, Healing Unit continue de nous offrir sa musique énergique et généreuse. Joie communicative, mélodies puissantes et é/invocatrices sont au rendez-vous. “Repeat Please !” qui paraît chez Le Fondeur de Son, emmène le jeu free le plus libérateur et expressif jusqu’aux racines du blues et des fanfares sud-africaines, tout en donnant au passage des échos de Archie Shepp, Eric Dolphy, Cecil Taylor ou encore de l’Art Ensemble of Chicago. Mais il s’agit d’abord d’une création rare, d’une vitalité exaltante qui se nourrit des tensions entre équilibre et explosion, entre contemplation et furie expressive, entre modernité et héritage, et partage l’énergie émancipatrice du jazz et de la Creative Music.

Enregistré en live en mars 2018 au Studio Juillaguet en Charente.

Où écouter Healing Unit

A Paris (75) jeudi 31 jenvier à 20h à la Petite Halle pour la parution de "Repeat Please !"

Xavier Bornens (trompette)

Arnaud Sacase (saxophone)

Paul Wacrenier (piano, vibraphone, composition)

Marco Quaresimin (contrebasse)

Benoist Raffin (batterie)

Programmation musicale

Art Ensemble of Chicago « Dreaming of the Masters Suite »

Dreaming of the Masters (Joseph Jarman)

DIW 854

Healing Unit « Repeat Please ! »

Opening (Paul Wacrenier)

Le Fondeur de Son 007

Healing Unit « Repeat Please ! »

Blues for AEC (Paul Wacrenier)

Le Fondeur de Son 007

Art Ensemble of Chicago « Dreaming of the Masters Suite»

Dreaming of the Masters (Joseph Jarman)

DIW 854

Ralph Alessi « Imaginary Friends »

Oxide (Ralph Alessi)

ECM 7701817

Maurice Vander « Piano Jazz, Trio Sessions »

Fascinating Rhythm (I. Gershwin, G. Gershwin)

Fresh Sound 974

Yves Rousseau « Sarsara »

Sarsara (Yves Rousseau)

Chant du Monde 274 1282

Claude Tchamitchian « In Spirit »

In Childhood (Claude Tchamitchian)

Émouvance 1040

Soul Blade Orchestra « Soul Blade Orchestra Vol 1 »

Hymne à Zanzibar (Thierry Collin)

thierry-collin.fr 001

Lou Tavano « For You »

The Letter (Alexey Asantcheef)

ACT 9733-2

Francesco Maccianti « Path »

Path (Francesco Maccianti)

Abeat 181