Harold López-Nussa, portrait de La Havane

Le pianiste et compositeur cubain Harold López-Nussa défie les attentes, et capture l’âme du Cuba d’aujourd’hui dans son nouvel album, le vibrant “Te Lo Dije”, un mélange audacieux de jazz afro-cubain, reggaeton, songo et autres styles inattendus.

Harold López-Nussa à la Une

Promenez-vous dans les rues de La Havane à n’importe quelle heure de la journée et vous y entendrez l’âme de Cuba : la musique qui s’élève depuis les maisons et les restaurants, à l’intérieur desquels les fêtes constantes en font trembler les fenêtres, les vibrations des boîtes de nuit animées par les foules de gens qui y dansent.

Sur son troisième enregistrement pour Mack Avenue Records, le pianiste et compositeur de La Havane Harold López-Nussa retranscrit cette sensation remuante avec un mariage exaltant de jazz et de pop cubaine. L’expression espagnole "Te lo dije", que l’on pourrait traduire par "je te l’avais dit", peut s’utiliser pour montrer une certaine fierté ou exprimer une critique - bien souvent, les deux à la fois.

Pour relever ce défi Harold López-Nussa est accompagné de son quartet - Ruy Adrián López-Nussa à la batterie et aux percussions, Julio César González à la basse et Mayquel González à la trompette - renforcé par plusieurs invités de marque. On retrouve notamment la superstar afro-cubaine du funk Cimafunk, l’accordéoniste français Vincent Peirani, le célèbre chanteur de reggaeton Randy Malcom (Gente de Zona) et le vocaliste Kelvis Ochoa.

Le mélange détonnant de jazz moderne et afro-cubain qui a fait le succès des précédents enregistrements du pianiste est enrichi par le son qui électrise le public cubain d’aujourd’hui : le Songo du groupe iconique Los Van Van, le Mozambique de Pello el Afrokan, le reggaeton qui n’a cessé de faire bouger l’Amérique latine et le monde entier depuis la fin des années 90. Le résultat bat au rythme de l’énergie et de la vie qui parcourent et animent les rues de La Havane.

(extrait du communiqué de presse)