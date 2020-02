Harish Raghavan, le quintet de la nouvelle vague new-yorkaise

Le premier album du contrebassiste Harish Raghavan en tant que leader, “Calls For Action” paraît chez Whirlwind. Une nouvelle vague, déferlante.

Au sommaire aujourd'hui

Harish Raghavan à la Une

« J’ai essayé de créer des morceaux qui pourraient permettre au groupe d’explorer ensemble, tout en donnant à chaque membre la possibilité d’interpréter en toute liberté », explique Harish Raghavan. La vitalité de “Calls for Action” en est un témoignage incontestable.

Depuis son arrivée à New York en provenance de l’Illinois, en passant par la Californie en 2007, Harish Raghavan a enregistré et tourné avec de nombreux artistes, notamment Ambrose Akinmusire, Kurt Elling, Taylor Eigsti, Vijay Iyer, Charles Lloyd, Walter Smith III, Logan Richardson et Eric Harland.

Mais il a également profité d’une opportunité de travailler avec des stars émergentes de la nouvelle génération new-yorkaise pour former ce quintet profondément agile : le saxophoniste alto Immanuel Wilkins, le pianiste Micah Thomas, le vibraphoniste Joel Ross et le batteur Kweku Sumbry.

« J’avais envie d’enregistrer un album depuis un moment déjà lorsque j’ai rencontré ces artistes en jouant sur l’album de Joel Ross », explique Raghavan. « Leur rapport entre eux et avec moi était exceptionnel et j’ai eu le sentiment qu’on se complétait vraiment. Nous avons ensuite eu le luxe de jouer ensemble pendant une année pour développer et construire ce répertoire. »

« Une fois que les morceaux sont devenus comme une seconde nature, nous avons été en mesure de les décortiquer. La plupart de la musique provient de mes propres improvisations sur la contrebasse, élargies au format du quintet. Le titre de l’album fait d’ailleurs allusion à cette évolution : c’est une prise de conscience. Comme un morceau où chaque partie viendrait changer et transformer le profil de l’oeuvre. Je voulais que l’album capture l’énergie du groupe lorsqu’il joue en concert. »

Suivant son intro à la basse, les quatre premiers titres de Harish Raghavan représentent une suite ; il s’agit également des premières oeuvres du quintet. On peut ressentir le vibrant dynamisme de Newe, où les lignes partagées du saxophone alto et du vibraphone font des étincelles sur la mélodie conduite par la basse du leader, et savourer Sangeet, invoquant l’euphorie de son récent mariage. Los Angeles évoque les rémanences d’un paysage urbain avec des phrases élégantes et soutenues et un panache percussif ; et l’aspiration I’ll Go and Come Back (une traduction libre d’Au revoir en tamil, la langue maternelle des parents de Raghavan) fait référence à ses pensées d’une ancienne génération qui passent à autre chose.

L’image monochrome et austère Three Generations of Welsh Miners, du photo-journaliste américain W. Eugene Smith, a été la source d’inspiration pour un Seaminer haletant et même explosif. Le phosphorescent Shift représente les changements, et comment une idée peut modifier le dynamisme, incarné ici par un ostinato se métamorphosant et un interlude où les sections mélodiques et rythmiques prennent chacune leur tour conduisant le développement jusqu’à la phrase finale répétée. Le très rythmé Lunatico capture le moment où un nouveau voisin commence à se sentir chez lui. Junior a été écrit pour les jeunes membres du groupe. Le chatoyant Calls for Action est dédié à l’Art Ensemble de Chicago ; et la miniature basse finale AS inclut un motif auto-accompagné. Initialement appelé AAS, An American Song est une réflexion sur le fait de grandir aux États-Unis en tant que personne qui n’a pas l’apparence d’un américain. Cette oeuvre est dédiée à ses neveux et nièces qui vivent une expérience similaire dans un monde différent.

(extrait du communiqué de presse)