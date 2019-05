Gwilym Simcock seul en son jardin

Au sommaire aujourd'hui

Gwilym Simcock à la Une

“J’ai déjà plusieurs fois mentionné la dette musicale que j’ai envers Keith Jarrett, Chick Corea et John Taylor (ce sont mes pianistes favoris !) mais bien entendu, nous avons tous de multiples influences musicales, comme une myriade de parfums qui vont dans notre propre “pot-au-feu musical”. J’ai décidé d’orienter l’humeur de cet album avec l’idée de les dédier à 5 pianistes qui ont eu – et ont toujours – une grande influence sur ma vie musicale. Si vous aimez ma musique et cet album même un tout petit peu autant que j’ai aimé leur musique, alors je serai heureux !” Gwilym Simcock

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Stan Getz - Imagination

à lire aussi article Jazz Agenda (semaine du 6 mai au 12 mai 2019)

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Vincent Peirani le mardi 07 mai à 20h30 à La Briqueterie à Schiltigheim (67) . Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

à gagner pour le concert de le mardi 07 mai à 20h30 à La Briqueterie à . Cliquez sur et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les . 3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Michel Portal & Lionel Loueke le mercredi 08 mai à 20h00 à l'Abbaye Royale de l'Epau au Mans (72) dans le cadre de l’Europajazz. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

“Beaucoup d’albums sont écrits à la maison puis enregistrés sur la route, mais j’ai décidé de faire autrement. J’ai passé beaucoup d’années autour du monde ces dernières années et durant les six derniers mois, bien que loin de chez moi, j’ai passé mon temps libre à écrire de la musique pour un second album solo. J’ai finalement écrit bien plus que pour un album, dont un bon nombre de pièces élargies (j’ai toujours été fan des compositions aux formes longues). J’ai finalement opté pour cinq morceaux dans cet album.

Cela a toujours été une ambition d’enregistrer “at home”; ma femme et moi avons récemment pris la décision d’acheter un piano pour notre maison à Berlin pour que ce rêve devienne réalité. La musique a été composée spécifiquement pour cette configuration, et le son intime de cette session est complètement délibéré. Je dois dire que le magnifique album de Keith Jarrett “The Melody At Night, With You”, avec cette sincérité dans le son, a été d’une grande influence à cet égard, même si l’énergie de la musique est parfois différente.

Ayant produit quelques uns de mes précédents albums, j’ai décidé que c’était le bon moment pour prendre la main sur l’enregistrement en tant que tel également. Comme pour beaucoup de projets musicaux, cette nouvelle aventure est un “work in progress”, mais je suis fier d’avoir produit moi-même cet enregistrement et ai hâte de continuer à apprendre, d’enrichir mon expertise dans ce domaine dans le futur."