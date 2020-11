Guy Mintus, Gershwin comme terrain de jeux

« Gershwin Playground » est le troisième album en trio du pianiste Guy Mintus et le premier dans lequel il prend totalement sa place en tant que chanteur.

“Après mes deux premiers albums, principalement composés de mes créations musicales, j’ai eu envie de relever un défi : celui d’une interprétation personnelle de l’œuvre du grand compositeurGeorges Gershwin. Ce choix fut simple et naturel dans la mesure où je connaissais déjà une partie de ses chansons depuis l’âge de 10 ans. Je demeure très admiratif et même stupéfait de voir à quel point la musique de Gershwin est pertinente, riche de tant de différentes couleurs qui offrent à l’interprète que je suis de multiples possibilités.” Guy Mintus

Jeune pianiste virtuose de 29 ans, compositeur et aussi chanteur israélien, Guy Mintus vit entre Tel Aviv et New York. Il est aussi bien à l’aise lorsqu’il partage la scène avec des légendes du jazz que dans son travail de composition pour des orchestres classiques, dans sa collaboration avec des maîtres de musique traditionnelle et en tant que soliste avec divers groupes.

Il s’est notamment produit à guichet fermé au Beacon Theater avec le ska punk band Streetlight Manifesto.

Issue d’un héritage pluriel de juifs irakiens, marocains et polonais, sa musique est un point de rencontre entre ces différentes sources d’inspiration. Son talent de pianiste de concert s’exprime avec l’énergie d’une rock-star et le sens aventurier d’un musicien de jazz qui ne craint jamais de se confronter au mélange des genres d’où rejaillissent les rythmes moyen-orientaux de ses origines.

En juillet dernier, avec son groupe, il a participé au « Gershwin Global Concert » qui a été diffusé en streaming et destiné à contribuer à la collecte internationale du Fonds d’urgence contre la Covid-19 : « Jazz Foundation of America ». L’événement a reçu le soutien des principaux représentants du monde du jazz comme DownBeat, JazzTimes, Jazz Corner et Jazziz. De la sorte, dans le monde entier, des dizaines de milliers de personnes ont accédé au concert.

Parmi les prix décernés à Guy Mintus, mentionnons le « Leonard Bernstein Award » (Ascap et Fondation de la famille Bernstein) ainsi que le Prix du public au concours de piano solo du Montreux Jazz Festival.

Au titre de sa première production autofinancée, son album « A Home In Between », a été sélectionné comme le choix du rédacteur en chef du magazine Downbeat. La promotion de cet album a été l’occasion de nombreux concerts aux États-Unis, au Canada, en France, en Suisse, en Allemagne, en Israël, en Turquie et au Kazakhstan.

Son second album, « Connecting The Dots , a été chaudement recommandé par le New York Times et présenté dans différents festivals comme Paris Jazz Festival, Winter Jazz Fest et Montréal.

Guy Mintus a composé des œuvres pour l’Orchestre de Chambre d'Israël, l’Orchestre des Compositeurs Américains, le célèbre Jerusalem East-West Orchestra, l’Orchestre Symphonique de Jérusalem. En 2018, il a interprété Rhapsody in Blue de Gershwin avec l’Orchestre Philharmonique de Bavière, puis il a joué à guichets fermés au Jazz Club Unterfahrt où il a été immédiatement réinvité pour l’automne 2020.

À propos de sa nouvelle production en trio “A Gershwin Playground”, Guy Mintus précise :

Les paroles de ces chansons ont été déterminantes pour moi et ont constitué la ligne directrice de cette création : je souhaitais les mettre en valeur dans le terrain de jeu de mon trio pour leur faire raconter une nouvelle histoire. Dans notre propre langage musical, chacune de ces chansons a constitué un immense plaisir. Depuis la pop, en ajoutant parfois quelques éléments rythmés d’inspiration orientale ou même une ambiance plus méditative comme une prière, c’est finalement le swing qui a pris le dessus avec l’espièglerie et la joie de vivre.

Le terrain de jeu que nous avons reproduit de façon imagée sur la photo de couverture du CD « A Gershwin Playground » a lui aussi été largement inspiré des paroles des chansons. On peut y apercevoir des poissons, un chapeau, du coton et du thé. D’autres jouets et objets faisant référence aux voyages et aventures partagés avec mon trio figurent également sur cette présentation. On peut même y découvrir le petit cheval de bois de mon enfance !

Il était important pour moi de faire un album sur Gershwin en 2020 en tant que musicien israélien ayant vécu sept ans à New York. Là bas, je consacrais l’essentiel de mon temps à l’art noir américain appelé jazz. En l’espèce, en 1935, Gershwin avait refusé de présenter Porgy & Bess au Metropolitain Opera car la direction de ce théâtre avait refusé aux artistes noirs l’accès à la scène. Le compositeur avait donc décidé que cet opéra ne serait joué qu'à la seule condition que l’œuvre soit interprétée par des chanteurs noirs et cela est encore valable aujourd’hui. Je m’associe à la défense de ces droits.

J’ai eu l’honneur de jouer Rhapsody in Blue avec l’Orchestre Philharmonique de Bavière. Cette représentation a été dédiée à la mémoire du « Jewish Ex-Concentration Camp Orchestra », orchestre de musiciens juifs survivants du camp de Landsberg et du camp de déportés de Feldafing. J’ai une relation très spéciale avec cette œuvre que j’ai interprétée pour la première fois lors de la commémoration des 70 ans de cet orchestre fondé par Léonard Bernstein. Depuis ce jour, cette pièce fait partie de mon ADN musical tant je l’ai jouée, dans de nombreuses formations, dont une fois particulièrement émouvante en solo dans le salon de Jamie et Nina Bernstein les filles du Maestro Bernstein.

Guy Mintus, 2020

(extrait du communiqué de presse)