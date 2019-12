Guillermo Klein & Los Guachos, l'hommage à Carlos Gardel

Au sommaire aujourd'hui

Guillermo Klein & Los Guachos à la Une

Des concepts sophistiqués sont devenus la norme dans de nombreux arts. Il peut être rafraîchissant d'entendre de la musique qui concilie du sens et de la clarté. C'est ce que Guillermo Klein et Los Guachos espèrent apporter sur leur nouvel album, “Cristal” qui paraît chez Sunnyside.

Le travail de Guillermo Klein s'est longtemps concentré sur la mise en œuvre de ses expériences avec le rythme sur des formes de chansons populaires. Il a également régulièrement intégré des éléments de musique pop, rock ou folk pour renforcer le côté émotionnel de sa musique. C’est un joli paradoxe de faire de la musique qui soit aussi complexe sur le plan technique, avec une intention claire qui se perçoive immédiatement. Il faut aussi un casting de musiciens avec une connexion instinctive au projet pour pouvoir le jouer.

Depuis près de 25 ans, Los Guachos est le véhicule préféré de Guillermo Klein pour présenter l’originalité de ses compositions et arrangements. La formation du groupe reste immuable et regroupe une sorte de all-stars, avec les saxophonistes Miguel Zenon, Bill McHenry et Chris Cheek, les trompettistes Diego Urcola et Taylor Haskins, le tromboniste Sandro Tomasi, le guitariste Ben Monder, le bassiste électrique Fernando Huergo, le batteur Jeff Ballard, le percussionniste-trompettiste Richard Nant et GuillermoKlein lui-même, au piano et au chant.

Des résidences régulières au Village Vanguard, au Jazz Standard et au Smalls ont heureusement permis de fidéliser Los Guachos au fil des ans ; un fait étonnant puisque chaque membre est très demandé, que ce soit en tant que leader que comme éducateur. Au cours de la dernière décennie, Guillermo Klein s'est d'ailleurs trouvé très sollicité en tant que formateur, notamment au Jazzcampus de Bâle, où il enseigne et compose et arrange pour de nombreux ensembles et événements, aux côtés de son collègue des Guachos, Jeff Ballard.

C'est d’ailleurs une résidence de Los Guachos à Bâle fin mai et début juin 2018 qui a conduit à l'enregistrement de “Cristal”. Après une semaine au Village Vanguard, la base new-yorkaise du groupe, et une tournée en Allemagne et en Suisse, Los Guachos étaient prêts à enregistrer dans le fantastique studio d'enregistrement du Jazzcampus.

L'intention de Guillermo Klein, pour “Cristal”, était de fournir des compositions qui affichaient des mélodies claires tout en impulsant un mouvement vers l'avant en utilisant des cellules mélodiques dispersées. À côté de ses propres mélodies, Guillermo Klein a inclus un certain nombre de pièces que l'on entendait régulièrement dans la maison où il a grandi, notamment celles des compositeurs de tango Carlos Gardel et Alfredo Le Pera. L'ensemble a ensuité été agencé comme une suite.

L'enregistrement s’ouvre par la réinvention d'une Melodía De Arraba de Gardel et Le Pera, que Guillermo Klein avait initialement orchestrée pour Joshua Redman et le Brooklyn Rider String Quartet. Klein a dû réarranger la pièce pour permettre la lecture magnifiquement mélodique du batteur de Los Guachos, Jeff Ballard. Le programme se termine par la danse Flores de Guillermo Klein, une reprise de la pièce enregistrée à l'origine sur “Una Nave” en 2005, avec des tambours qui déchirent, des cornes qui déferlent et une houle qui monte et qui aspire à aller de l'avant.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)