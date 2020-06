Guillaume Perret, le grand voyageur

“A Certain Trip” de Guillaume Perret qui paraît chez French Paradox, “est un trip cinématographique, une invitation à colorer le réel.”

Au sommaire aujourd'hui

Guillame Perret à la Une

“J’ai voulu concevoir unemusique enveloppante, qui mette en connexion notre intériorité avec le monde extérieur”. Guillaume Perret

Le Varitone de Eddie Harris article Le Varitone de Eddie Harris

Nouvel album de Alexej Malakhau article Alexej Malakhau - Leiblich

Hommage à Lennie Niehaus article Hommage à Lennie Niehaus

Nouval album de Kenny Barrorn, Dave Holland et Johnathan Blake article Kenny Barron, Dave Holland, Johnhatan Blake - Without Deception

Nouvel album de Michel Fernandez article Michel Fernandez - Sans Frontière

Nouvel album des frères Smith article Les Frères Smith - Mutation

Quels que soient les images et les sons qui nous entourent, j’ai fait en sorte qu’ils se mélangent toujours bien avec l’aventure sonore proposée dans ces compositions aux longues formes, pour qu’on se sente comme dans un clip, entre réel et fiction.

à lire aussi article Jazz Culture : 16 Levers de Soleil

Je visite plusieurs états d’âme, arpente différents univers, lance des propositions sans cesse re-questionnées, des aires d’envol, des ruptures, des pistes brouillées. Des trappes s’ouvrent sur des mondes inconnus, on prend de la force, on fait de sa vie un film dont on est le héros. Cet opus est né de certaines voies que j’ai ouvertes avec le film 16 Levers de soleil, l’odyssée de l’astronaute Thomas Pesquet, pour lequel j’ai composé la bande son. Pour interpréter cette inspirante commande d’écriture, j’avais monté ce quartet avec Yessaï Karapetian (claviers) Julien Herné (basse) et Martin Wangermée (batterie). Beaucoup de matières sont nées de cette expérience, puis le groupe a mûri, j’ai eu envie d’amener plus loin ces explorations sonores.

à réécouter émission Jazz Club Guillaume Perret & the Electric Epic dans le cadre du Paris Jazz Festival

Outre l’espace et l’univers dans son infinie grandeur, cet album relate aussi des émotions plus personnelles, celles de ma vie de musicien et d’homme : les voyages émotionnels des rêves et de l’imagination, les gouffres vertigineux, la connexion à la puissance féminine, sa grâce et ses mystères.

Guillaume Perret (saxophone ténor électrique, saxophone soprano électrique, effets, loopers, Sylphyo)

Yessaï Karapetian (claviers)

Julien Herné (basse électrique)

Martin Wangermée (batterie, pads)

Nya (spoken words sur Peace)

Programmation musicale

18h06 - Guillaume Perret « A Certain Trip »

A Certain Trip (Guillaume Perret)

Guillaume Perret (saxophone ténor électrique, saxophone soprano électrique, effets, loopers, Sylphyo), Yessaï Karapetian (claviers), Julien Herné (basse électrique), Martin Wangermée (batterie, pads)

French Paradox

18h14 - Guillaume Perret « A Certain Trip »

Gulliver (Radio Edit) (Guillaume Perret)

Guillaume Perret (saxophone ténor électrique, saxophone soprano électrique, effets, loopers, Sylphyo), Yessaï Karapetian (claviers), Julien Herné (basse électrique), Martin Wangermée (batterie, pads)

French Paradox

18h19 - Guillaume Perret « A Certain Trip »

Phatty (Radio Edit) (Guillaume Perret)

Guillaume Perret (saxophone ténor électrique, saxophone soprano électrique, effets, loopers, Sylphyo), Yessaï Karapetian (claviers), Julien Herné (basse électrique), Martin Wangermée (batterie, pads)

French Paradox

18h23 - Eddie Harris « The Electrifying Eddie Harris »

Listen Here (Eddie Harris)

Eddie Harris (varitone), Jodie Christian (piano), Melvin Jackson (basse), Richard Smith (batterie), Joe Wohletz (perccusions), Ray Barretto (percussions)

Atlantic 8122-71516-2

18h32 - Alexej Malakhau « Leiblich »

Stressmaker (Alexej Malakhau)

Alexej Malakhau (saxophone), Vitaly Zolotov (guitare), Rainer Böhm (piano), Kristjan Randalu (piano), Joscha Oetz (basse), Bodek Janke (batterie)

Double Moon 71367

18h36 - Lennie Niehaus « Complete Fifties Recordings, Three »

Belle of the Ball (Lennie Niehaus)

Lennie Niehaus (saxophone alto), Bill Perkins (saxophone ténor), Jimmy Giuffre (saxophone baryton), Stu Williamson (trompette), Buddy Clark (basse), Shelly Manne (batterie)

Lonehill Jazz

18h40 - Kenny Barron, Dave Holland « Without Deception »

Porto Alegre (Kenny Barron)

Kenny Barron (piano), Dave Holland (contrebasse), Johnathan Blake (batterie)

Dare2

18h47 - Michel Fernandez « Sans Frontière »

Hasta Siempre (Carlos Puebla)

Michel Fernandez (saxophones), Benoît Thévenot (piano), François Gallix (contrebasse) et Nicolas Serret (batterie)

Dreamophone 009

18h53 - Les Frères Smith « Mutation »

No Tak (Les Frères Smith)

Swala Emati Smith (voix lead, choeur), Prosper Smith (voix lead, choeur), Reno Smith (saxohone alto), Fab Smith (saxophone ténor), Saké Smith (saxophone baryton), Roulio Smith (trompette), Manop Smith (guitare), Manu Smith (claviers), Tahiry Smith (basse), Marion Smith (batterie), Damien Smith (percussions)

Amour & Son