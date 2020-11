Guillaume Nouaux, les tambours du stride

Le batteur Guillaume Nouaux a invité sept de ses pianistes favoris. Tous figurent parmi les grands spécialistes internationaux du piano stride.

Comme une suite logique et évidente à son album précédent avec les « Clarinet Kings» (2019), ce nouvel album s'intitule naturellement « Guillaume Nouaux & The Stride Piano Kings ». Les pianistes qui l'entourent sont : Louis Mazetier (Fr), Bernd Lhotzky (All), Rossano Sportiello (It), Chris Hopkins (USA), Alain Barrabes (Fr), Harry Kanters (Pays-Bas) et Luca Filastro (It). Ces “Stride Piano Kings“ sont des maîtres dans leur style, mais ils sont aussi et surtout des amis avec qui Guillaume Nouaux a eu l'occasion de se produire maintes fois sur scène avant de leur proposer de participer à un tel projet.

Dans une récente interview, Guillaume Nouaux apporte sa définition du stride : « Le stride, c’est simplement le nom d’une technique pianistique qui permet au pianiste de jouer à la fois les basses et les accords de la main gauche tout en improvisant mélodiquement de l’autre main. Les premiers maîtres et les créateurs de cette façon de jouer sont James P. Johnson, Lucky Roberts, Willie The Lion Smith, Fats Waller... Ensuite, des pianistes plus modernes ont continué jusqu’à aujourd’hui à employer cette technique du piano stride : Earl Hines, Art Tatum, Teddy Wilson, Thelonious Monk, Jaki Byard, Keith Jarrett, Martial Solal.. Bien qu’il soit apparu autour des années 1920 dans le quartier de Harlem à New-York, le stride n’est pas une époque, c’est une manière de jouer le jazz au piano. N’importe quelle morceau peut être interprété en stride. Les« Stride Piano Kings »sont à mon sens assez bien représentatifs de ce que l’on peut entendre de mieux aujourd’hui parmi les maîtres actuels dans ce style de jeu. »

Et lorsque on demande à Guillaume Nouaux si c'est pour lui un jeu ou un défi, il répond : « Ni un jeu, ni un défi. Juste un amour profond pour la musique et un grand respect pour tous ces musiciens. J’ai eu l’envie de réaliser ce fantasme de graver quelque chose pour l’éternité avec tous ces musiciens. Les pianistes que j’ai invité sont des maîtres dans leur domaine et j’ai un jour réalisé que j’avais quand même beaucoup de chance de les connaître et qu’ils comptent tous parmi mes amis. Mon rêve ultime aurait été de pouvoir réaliser un album entier avec chacun d’entre-eux, mais lorsque j’ai commencé à compter le nombre de musiciens avec qui j’aimerais faire quelque-chose et à comptabiliser les années qui défilent, il m’a fallu trouver une solution plus rapide et plus raisonnable sans pour autant renoncer à réaliser mes rêves. J’ai alors trouvé cette solution de les inviter tous sur un même album pour enregistrer deux morceaux avec chacun d’entre eux. » C’est bien sûr aussi un clin d’œil aux amateurs de batterie, avec notamment un Mop Mop en batterie solo, une forme d'hommage au grand batteur Sidney « Big Sid » Catlett.

(extrait du communiqué de presse)