Guillaume Nouaux, clarinet lover

Au sommaire aujourd'hui

Guillaume Nouaux à la Une

Pendant longtemps, Guillaume Nouaux a nourri ce rêve fou qui lui trottait dans la tête... Un projet extrêmement ambitieux nécessitant une organisation importante. Il a longtemps pensé n’avoir pas assez de courage pour tout cela se réalise un jour. Heureusement, aidé par la crise de la quarantaine, il décide d'arrêter d'en rêver et de se mettre au travail. Mais pourquoi un album de batteur centré sur la clarinette ?

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Lucia Cadotsch samedi 11 janvier au Moulin à Jazz à Vitrolles (13) avec Charlie Jazz. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Tout a commencé il y a une vingtaine d'années dans un magasin de disques parisien, bien connu des amateurs de jazz, lorsque je suis tombé sur deux vieux disques vinyles sous le nom du batteur Zutty Singleton, intitulés Zutty and the Clarinet Kings vol. 1 et vol. 2 (Fat Cat's Jazz Records). Ces albums sont très difficiles à obtenir de nos jours, puisqu'à ma connaissance ils n'ont jamais été réédités en CD. Inspiré par le concept des albums de Zutty Singleton, j'ai décidé de contacter quelques-uns de mes clarinettistes préférés pour voir s'ils seraient prêts à participer à un tel projet d'enregistrement réunissant plus de dix clarinettistes européens et quelques autres du monde entier. A ma grande surprise, j'ai reçu des oui très enthousiastes et j'ai ressenti une certaine fierté et excitation de la part de tous ceux à qui l'on a demandé de contribuer à cette aventure. Même si mon choix de "Clarinet Kings" est totalement subjectif et évidemment non exhaustif, le panel de clarinettistes représentés dans ce double album me semble être une assez belle sélection de ce qu'il y a de mieux à entendre sur la scène internationale du jazz classique aujourd'hui.

à lire aussi article Jazz Bonus : Drumology de Guillaume Nouaux

Tous ces musiciens sont aussi et surtout des amis avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler à de nombreuses reprises sur scène, en tournée, en croisière ou déjà en studio d'enregistrement. J'ai une profonde admiration et un profond respect pour chacun d'entre eux. Ils possèdent tous un son unique, un style personnel, qui les rend clairement identifiables. Mon souhait était de conserver la même formation, un trio, pour tous les clarinettistes invités afin de maintenir une sorte d'homogénéité à l'ensemble du projet. Aussi, c'est dans cette formation, un trio clarinette-piano-batterie, que je me sens le plus libre et que je trouve le plus de plaisir à m'exprimer à la batterie. Pour ces trios, j'ai demandé à quatre pianistes différents selon les différentes sessions : Luca Filastro (Italie), Alain Barrabès (France), Harry Kanters (Hollande) et Jacques Schneck (France) pour rejoindre le clarinettiste et moi-même. Ils font tous partie des meilleurs spécialistes européens pour ce style particulier de jeu de piano fort à gauche pour compenser un groupe sans bassiste. Que tous ces fabuleux musiciens soient remerciés pour leur talent, leur investissement personnel, leur amitié et pour leur extrême générosité qui ont contribué à faire de ce rêve, de les réunir en un double album, une réalité.

Antti Sarpila (ckarinette)

Evan Christopher (clarinette)

Frank Roberscheuten (clarinette)

Engelbert Wrobel (clarinette)

Eiji Hanaoka (clarinette)

Aurélie Tropez (clarinette)

Lars Frank (clarinette)

Jean-François Bonnel (clarinette)

David Lukács (clarinette)

Jérôme Gatius (clarinette)

Esaie Cid (clarinette)

Luca Filastro (piano)

Harry Kanters (piano)

Alain Barabès (piano)

Jacques Schneck (piano)

Guillaume Nouaux (batterie)

Programmation musicale

Guillaume Nouaux « & The Clarinet Kings »

The Minor Drag (Thomas "Fats" Waller)

guillaumenouaux.com

Guillaume Nouaux « & The Clarinet Kings »

Melancholy Blues (Marty Bloom, Walter Melrose)

guillaumenouaux.com

Guillaume Nouaux « & The Clarinet Kings »

Sophisticated Lady (Duke Ellington)

guillaumenouaux.com

Buddy DeFranco« Mr. Clarinet »

Ferdinando (Art Blakey)

Verve 847408-2

Al Casey, Billy Butler « Guitar Odyssey »

Tea For Two (Vincent Youmans)

Frémeaux 5689

Lucia Cadotsch « Speak Low »

Ain't Got No, I Got Life (G. Macdermot, J. Rado, G. Ragni)

Enja Yellowbird 7161

Sonny Rollins « Road Shows, Vol 3 »

Solo Sonny (Sonny Rollins)

Doxy 88843049982

Babx, André Minvielle, Thomas de Pourquery « Nougaro »

Locomots (C. Nougaro et divers)

La Familia 191-089

Babx, André Minvielle, Thomas de Pourquery « Nougaro »

Cécile ma fille (C. Nougaro, J. Datin)

La Familia 191-089

Babx, André Minvielle, Thomas de Pourquery « Nougaro »

Une petite fille (C. Nougaro, J. Datin)

La Familia 191-089