Guilhem Flouzat, un song book pour Isabel Sörling

Les chansons qui composent “Turn The Sun To Green”, ont été écrites à New York, dans la petite chambre que Guilhem Flouzat louait à Inwood, tout en haut de Manhattan, peu de temps avant son retour à Paris.

Les grooves étaient imaginés sur la batterie montée au pied de son lit, les paroles sur l'escalier de secours à l'extérieur de sa fenêtre. Pour l'harmonie, ses voisins de palier, musiciens eux aussi, lui avaient prêté un double des clefs, et leur beau piano à queue. Personne ne se plaignait du bruit, même à une heure du matin, tant les sirènes et la bachata lui faisaient concurrence. Ces 7 chansons explorent le choix d'être homme ou éternel adolescent, le désir, le travail de création et le spleen. La chanson Thirty One est emblématique de ces questionnements teintés d'ironie :

Qui sait si l'âge trouvera ma cachette / Gâchera le plaisir de perdre mon temps tout seul ?

Inspiré par Paul Simon ou Joni Mitchell, mais aussi par les grands compositeurs de standards qu'il célébrait sur son disque précédent, ”A Thing Called Joe” (Sunnyside Records) Guilhem Flouzat, tout juste trente ans, a voulu porter la même attention au texte et à la musique, et laisser sa juste place à l'improvisation. Après avoir collaboré avec la chanteuse Becca Stevens, Guilhem a trouvé en Isabel Sörling l'interprète parfaite de ses introspections. Elle a rejoint un premier cercle de musiciens fidèles avec lesquels tous les morceaux ont été enregistrés en un jour dans la pièce centrale du studio Midi Live. Ces chansons sophistiquées ont ainsi pu garder la qualité acoustique et aventureuse d'une performance live.

Les musiciens qui l'accompagnent ont connu les toutes premières versions de ces chansons, chantées et jouées par Guilhem, et ils leur apportent non seulement leur savoir-faire, mais aussi leur profonde sensibilité. Laurent Coq, Ralph Lavital et Desmond White ont tous une expérience de songwriter.

“Turn the Sun to Green” commence par le faussement simple Thirty one. Suit le single Living In The Country, un morceau folk élégiaque rappelant les vieux hymnes. L’ostinato de Colors fait entendre simultanément l'influence du marching band et de l'impressionnisme. Hold Back est un poème explicite sur la jouissance qui se déploie avec lenteur et se conclut sur un étrange groove dance hall. Le guitariste Ralph Lavital puis Laurent Coq au piano lancent le tendre Mermaids and Marbles, qui doit beaucoup à Tom Jobim, et imagine l'enfant à naître. C'est du compositeur anglais Benjamin Britten et de son opéra Peter Grimes que Flouzat a tiré l'atmosphère onirique de Moonlight. L'album s'achève sur le très introspectif Letter, une lettre inspirée du poème d'Henri Michaux "Je vous écris d'un pays lointain". La chanson Colors dont est tirée le titre de l'album résume bien le propos de ce disque difficile à catégoriser :

"Comme l'arbre transformant le soleil en vert / Puisse ce moment faire éclore des couleurs encore jamais vues / Des mots à dire puis chanter".

La pochette est une œuvre conçue pour l'occasion par la peintre Marie Larrivée. L’album sort chez Shed Music (dist. Inouïe)

