Gregory Privat, un pour tous, tous pour Yonn

Le sixième album en leader de Grégory Privat s’intitule “Yonn”, qui signifie le chiffre “Un” en créole. C’est une première en piano solo pour le pianiste martiniquais . Parution chez Buddham Jazz, son propre label.

Constitué entièrement de compositions originales, cet album imaginé et créé pendant la période du confinement de 2020 est sous le thème de la méditation et du retour à soi, comme une confidence pleine de lumière, de réconfort et d’espoir.

Pour cet enregistrement de 11 titres enregistrés à Cologne, Grégory Privat propose une musique intimiste qui prend ses sources dans la culture antillaise, la musique classique et le jazz. Un voyage contemplatif qui mêle les notes du piano à la voix du musicien car cinq morceaux sont chantés dans le répertoire.

Biographie

Né en Martinique au mois de décembre 1984, Grégory Privat est le fils du pianiste José Privat, connu pour sa participation au groupe antillais Malavoi. Attiré par le piano, il suit des cours particuliers dès l'âge de six ans et consacre dix années à un apprentissage classique avant de se tourner vers le jazz et les techniques d'improvisation. Étudiant en école d'ingénieur à Toulouse, il s'échappe le soir pour jouer en petite formation dans les clubs de la ville.

C'est ensuite à Paris que Grégory Privat, diplôme en poche, continue d'assouvir sa passion pour la scène. Avec le groupe TrioKa, il explore pendant une année les liens entre le jazz et la musique caribéenne à base de ka, tambour traditionnel de la Guadeloupe. Durant cette période, à la fin des années 2000, le pianiste croise le chemin d'autres musiciens tels Jacques Schwarz-Bart, Stéphane Belmondo, Guillaume Perret ou Sonny Troupé.

Désireux de s’étalonner, Grégory Privat s'inscrit à des compétitions de piano, ce qui lui vaut d'obtenir deux places de demi-finaliste au concours du Festival de jazz de Montreux, en 2008, puis au Concours Martial Solal, en 2010. L'année suivante voit la parution du premier album à son nom, “Ki Koté”. Le succès d'estime recueilli par ce premier essai de compositions personnelles encourage le pianiste à continuer dans cette voie.

En septembre 2013, il propose l'album “Tales of Cyparis”, basé sur l'histoire de Louis-Auguste Cyparis, unique prisonnier survivant de l'éruption de la Montagne Pelée en 1902, engagé à ce titre par le cirque Barnum. Le projet fort bien accueilli par la critique (Télérama, Les Inrocks) place le pianiste parmi les musiciens les plus en vue de la nouvelle scène jazz. Un statut conforté par la sortie en janvier 2015 de son troisième album “Luminescence”, crédité en duo avec son fidèle partenaire Sonny Troupé, percussionniste guadeloupéen et grand maître de la musique gwoka.

En octobre 2016, l’album “Family Tree “sort sur le prestigieux label allemand Act, où Grégory Privat présente son premier trio avec Tilo Bertholo à la batterie et Linley Marthe à la contrebasse. Un hommage émouvant aux origines complexes de la population martiniquaise, ouvert à d’autres horizons et d’une rare sensibilité, comme en témoigne le morceau d'ouverture, Le Bonheur.

Trois ans plus tard, en quête de liberté et d’indépendance artistique, Grégory Privat crée son propre label Buddham Jazz, produit et enregistre “Soley” avec Chris Jennings à la contrebasse et Tilo Bertholo à la batterie.