Gregory Porter, le prêcheur-compositeur

"All Rise" qui sort chez Blue Note, marque le magistral retour en écriture de Gregory Porter.

Gregory Porter à la Une

"Oui, on peut dire que j'ai fait un grand pas en avant", dit Porter à propos de son dernier album, qui combine les talents de ses compagnons de longue date, une section de souffleurs triés sur le volet, un chœur de 10 membres et les cordes de l'Orchestre Symphonique de Londres. "Mais, très franchement, avec la façon dont j'écris, tout se passe d'abord dans ma tête avec la voix et le piano. C'est à partir de là que tout se construit."

Nous vous dirions bien que Gregory Porter est de retour, mais vous le saviez probablement déjà. Vous avez sans doute senti la terre gronder, avec la voix de baryton, ou vous avez senti l'air changer alors que la chaleur de son timbre remplissait l'atmosphère comme un câlin venu du ciel. C'est parce que "All Rise", son sixième album studio, marque un retour à l'écriture originale de Gregory Porter - des paroles de cœur sur la pochette, imprégnées de philosophie quotidienne et de la vie réelle, le tout dans un mélange émouvant de jazz, de soul, de blues et de gospel.

Produit par Troy Miller (Laura Mvula, Jamie Cullum, Emili Sandé), le set représente également l'évolution de l'art de Gregory Porter vers quelque chose d'encore plus empathique, émotif, intime et universel. Après “Nat King Cole & Me” en 2017, Gregory Porter savait deux choses : premièrement, il ferait venir un orchestre pour son prochain LP et deuxièmement, la musique a des vertus thérapeutiques. Dans l'esprit de cette dernière révélation, “"All Rise"” déborde de chansons sur l'amour irrépressible, plus une petite réserve, car le chemin de la guérison est plutôt cahotique.

Alors que les cordes ont été enregistrées à Abbey Road, l'essentiel de "All Rise" a été réalisé à deux endroits : à Los Angeles, dans les légendaires Capitol Studios, à quelques heures seulement de la maison de Gregory Porter à Bakersfield, et dans un studio confortable du quartier Saint-Germain-des-Prés à Paris. L'idée était que Gregory Porter commence ses journées en explorant les rues et les cafés parisiens, qu'il fasse le plein de café et de croissants, puis qu'il se promène avant d’enregistrer pendant quelques heures. Mais la star des Grammy - qui a dîné avec Stevie Wonder et chanté pour la reine d'Angleterre - reste un artisan obstiné. Il avait un travail à accomplir, alors il a mené son groupe nuit et jour à travers ces chansons, remettant en question le processus à chaque étape. Le groupe a pu ressentir une certaine frustration, du genre "C'est la huitième fois que nous interprétons cette chanson de manière différente". Mais il répondait : "Oui, je sais. Continuons avec la neuvième", se souvient Gregory Porter avec un rire qui pourrait désarmer bien des conflits.

En fait, Gregory Porter lui-même a douté sur la direction de cet album. Comme beaucoup de citoyens dans l’inquiétude, il s'est retrouvé obsédé par la situation politique actuelle, chaque nouvelle chanson se transformant en une réponse au pouvoir en place. C'était peut-être malsain et, finalement, exactement le genre de choses dont ces pouvoirs se nourrissent : l'attention, l'influence, la colère. Gregory Porter a donc abandonné presque tout cela, a regardé vers l'intérieur, vers le ciel et autour de lui, et est parvenu à une nouvelle raison d'être résumée dans le titre, "All Rise". "Nous entendons cette phrase lorsque des présidents ou des juges entrent dans la salle", dit Gregory Porter, "mais je pense que nous nous élevons tous - pas seulement les personnes exaltées. Nous sommes tous exaltés et élevés par l'amour. C'est ma pensée politique et ma vérité profonde. Elle vient de ma personnalité, de la personnalité de ma mère, de la personnalité des ouvriers et des noirs. C'est cette idée que l’on peut se contenter des restes, croire à la résurrection et à l'ascension, et que, quelle que soit notre situation présente, elle peut s'améliorer grâce à l'amour".

Cette conviction se fait entendre haut et fort dans le blues grinçant de Long List of Troubles, où Gregory Porter grogne : "La déception peut me faire tomber de mille étages / J'ai un jeu d'ailes de rechange ... regardez-moi voler !" La version de Gregory Porter de la protestation peut être distanciée - il affronte des enfants esclaves dans les Merchants of Paradise, paradoxalement luxuriants et d'une grande douceur - ou bien elle peut être totalement terre à terre, comme dans Mister Holland. Dans cette jam soul et sudiste aux couleurs cuivrées, Gregory Porter note (ironiquement) qu’un père blanc le félicite de son intérêt pour l'amour, car il ne lui cause aucun problème avec sa peau noire. Comme l'explique notre hôte, "Cela suggère que j'ai peut-être aimé une fille quand j'avais 15 ans et que je me suis présenté à une porte et que quelqu'un m'a dit : 'Nègre, si tu ne t'éloignes pas de cette maison...'". Ce type d'énergie est en train de ressusciter ces jours-ci. Je pense à des choses comme ça pour protéger mon fils." De cette façon, une chanson qui parle ostensiblement de haine est en fait une chanson sur l'amour - à la fois romantique et familial.

"All Rise" n'a pas peur de dire que l'amour est compliqué. Alors que Gregory Porter canalise la chaleur de Bill Withers - et que la chorale prépare une célébration le dimanche matin - Dad Gone Thing équilibre le dédain de Gregory Porter pour son père absent, sa gratitude pour le fait qu'il a hérité de sa voix, et sa tristesse pour la relation qu'ils auraient pu partager. La chanson est née de la présence de Gregory Porter aux funérailles de son père, où il a appris non seulement que l'homme chantait, mais aussi, en voyant un drapeau plié, qu'il était un vétéran. "J'aurais été fier toute ma vie", confesse Gregory Porter, sa voix grave se fissurant légèrement. Nous entendons aussi parler d'amour non partagé sur Merry Go Round et des obstacles à l'amour sur le resplendissant morceau d'ouverture Concorde, où un Gregory Porter de la jet-set s'émerveille de la rareté de sa position élevée - au sens figuré et au sens propre - alors qu'il aspire simplement à être chez lui avec sa famille.

Des morceaux comme Faith in Love, avec son groove légèrement funky à la Marvin Gaye, et Thank You, dédié à tous ceux qui ont aidé Gregory Porter sur son chemin, soulignent une autre complexité de l'amour telle que Gregory Porter la voit. "Je continue à faire des références qui sont à la fois profanes et spirituelles", explique-t-il. "Est-ce que je parle de Dieu ou des gens qui sont sur Terre ici avec moi ? Est-ce que je parle de mon père actuel qui est mort et au ciel, ou est-ce que je parle de mon Père céleste ? “

Cette ambiguïté est dans l'ADN de Gregory Porter. Avec ses sept frères et sœurs élevés par une mère pasteur dans un quartier pauvre de Bakersfield, le jeune Gregory a trouvé sa voix à la fois en chantant à l'église et en étudiant ses disques de Nat King Cole à la maison. Bien que le talent, la sagesse et l'équilibre de Nat King Cole aient fait de lui un peu comme un père de substitution pour un garçon musicalement doué qui vivait dans son imaginaire, c'est une bourse de football américain qui a finalement permis à Gregory Porter de passer de la Central Valley en Californie à l'université d'État de San Diego. Une blessure a fait dérailler sa carrière sportive, mais il a trouvé un mentor auprès du producteur Kamau Kenyatta, qui l'a fait participer à une séance d'Hubert Laws et qui travaille avec Gregory Porter depuis lors (en fait, il a coproduit les séances de "All Rise" à Los Angeles). Après l'université, Gregory Porter a déménagé à New York pour travailler dans la cuisine du café de Brooklyn de son frère le jour, et dans des clubs de jazz le soir.

Bien que Gregory Porter ait été salué dans son rôle salué de la distribution originale de “It Ain't Nothin' But the Blues” à Broadway en 1999 - et qu'il ait mis en scène sa propre comédie musicale “Nat King Cole & Me” en 2004 - il était inévitable qu'il se fasse connaître pour ses chansons. C'est ce qui est apparu clairement lorsque les deux albums de Gregory Porter sur le label indépendant Motéma - “Water” en 2010 et “Be Good” en 2012 - ont été nominés aux Grammy, ouvrant la voie à son premier album Blue Note en 2013, “Liquid Spirit”, qui a remporté le Grammy du meilleur album de jazz vocal. Depuis, il n'a jamais déçu ses nombreux fans, qu'il s'agisse de sa collaboration avec Disclosure sur "Holding On", de son nouveau Grammy pour "Take Me to the Alley" (2016) ou de l'histoire de sa vie à travers le songbook de Nat King Cole. Comme d'autres, Gregory Porter est toujours surpris par son succès fou, mais il a une théorie : "J'ai été apaisé par ma voix quand j'étais enfant et je pense que c'est la même chose que ce que les autres en retirent. J'essaie de me soigner avec ces chansons".

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)