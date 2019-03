Grazzia Giu, la nécessité du chant

Au sommaire aujourd'hui

Grazzia Giu invitée de Alex Dutilh

10 CD à gagner en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom, prénom et adresse complète. 1 CD pour les 10 premières bonnes réponses. Bonne chance !

La musique de Grazzia Giu est l'expression d’un parcours, l'écho d'une aventurière romantique. Un voyage dans les songes et les tourments d'un univers construit avec passion et constance.

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Youn Sun Nah mardi 12 mars à 20h30 au Trianon à Paris (75).

à gagner pour le concert de mardi 12 mars à 20h30 au Trianon à 3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Mark Turner + Fred Hersch samedi 09 mars à 20h30 au Studio 104 de la Maison de la Radio à Paris (75).

« Life Is » de Grazzia Giu qui paraît le 08 mars chez Association Jazz-Quart/Inouï, est composé de neuf chansons originales et deux reprises, Space Oditty de David Bowie et Perfect Day de Lou Reed, qui s'insèrent dans un synopsis soigneusement déployé. Les nuances émotionnelles de la vie sont mises en musique et en voix dans un enchaînement où différentes époques se côtoient. L'auditeur est invité à effectuer son propre chemin intérieur.

La voix singulière de Grazzia Giu est portée par Lionel Melot , son pianiste depuis 10 ans (avec lequel elle a déjà enregistré deux autres albums), Paul Cuttat à la contrebasse, David Arama à la percussion et au cajon, sans oublier des invités de marque : Médéric Collignon, Loïs Le Van et Gérard Tempia.

Cette auteure, compositeure et interprète a déjà enregistré et auto-produit trois albums. Formée à l’école du classique (conservatoire d’Anvers), mais nourrie à la culture anglo-saxonne, c’est finalement dans le jazz qu’elle va trouver sa voie. Après avoir longuement et sérieusement pratiqué le piano classique au conservatoire de Grenoble, elle étudie l’harmonie jazz (avec Dan Muller), le chant lyrique (avec Antonio Placer et Magali Lozano) et suiti des master classes jazz avec Roger Letson, David Linx, Thierry Péala, Michèle Hendricks, Eduardo Lopes, Médéric Collignon , Norma Winstone...

Après un parcours de vie, dans lequel la musique à toujours une très grande place c’est à 40 ans qu’elle s’assume pleinement en tant qu’artiste . Voici venu le temps du lâcher prise. En 2008, elle publie « Lost » : un jazz intimiste cette fois-ci en quartet avec Sandrine Marchetti (piano), Gil Lachenal (contrebasse) et Miguel Sanchez (guitare et percussions). En 2010, « Change Air » est un album qui s’ouvre sur le monde avec l’arrivée de notes plus pop en quintet avec Lionel Melot (piano), Paul Cuttat (contrebasse), Nicolas Dieudonné (batterie) et Christian Roy (saxophone). En 2014 « Pretend » : Grazzia Giu y exprime ses doutes et ses espoirs dans un disque encore plus pop, à la fois sobre et dynamique. De nouveaux musiciens l’accompagnent : Dominique Di Piazza (bassiste), Lionel Melot (piano) et Andy Barron (batterie). À 55 ans, Grazzia Giu continue à écrire et à composer des morceaux d’une sincérité bouleversante.