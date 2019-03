Giovanni Guidi, et de cinq pour faire trois

Au sommaire aujourd'hui

Giovanni Guidi à la Une

Ce nouveau projet met l’accent sur l'approche mélodique et lyrique très personnelle de Giovanni Guidi, mais ne dédaigne pas de larges digressions dans des territoires plus imprévisibles et moins explorés.

C’est avec une version particulièrement émouvante et ressentie de la chanson éponyme de Léo Ferré que le pianiste italien Giovanni Guidi, à la tête de son trio composé du contrebassiste Thomas Morgan et du batteur João Lobo, ouvre son nouvel album “Avec le temps”, qui paraît chez ECM. Il le clôture avec un magnifique hommage à Tomasz Stanko (“Tomasz”) dans la même configuration.

Entre les deux, le groupe, élargi à la taille d’un quintet avec l’adjonction du saxophoniste ténor Francesco Bearzatti et du guitariste Roberto Cecchetto, interprète un répertoire plein d’énergie et de couleurs, alternant compositions originales de Giovanni Guidi et improvisations collectives permettant à chacun des musiciens de l’orchestre de s’exprimer en toute liberté.

Avec le temps” a été enregistré aux Studios La Buissonne en novembre 2017 et produit par Manfred Eicher.

Où écouter Giovanni Guidi

A Brême (Allemagne) vendredi 26 avril à 20h10 au Centre Culturel Schlachthof dans le cadre de Jazzahead

Giovanni Guidi (piano)

Francesco Bearzatti (saxophone ténor)

Roberto Cecchetto (guitare)

Thomas Morgan (contrebasse)

João Lobo (batterie)