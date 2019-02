Gil Evans Orchestra, tel père, tel fils

Au sommaire aujourd'hui

Trente ans après la disparition du maître, le Gil Evans Orchestra se reconstitue autour de Miles et Noah Evans. Ils rendent hommage à leur père avec « Hidden Treasures, Monday Nights », un album d’arrangements inédits du père fondateur de l'arrangement dans le jazz moderne. L'apport de Gil Evans (1912-1988) fut décisif aussi bien dans le jazz cool que dans le jazz modal, le free jazz et le jazz fusion. Et toutes ces facettes se retrouvent dans l'orchestre d'aujourd'hui.

Lors des lundis du Sweet Basil, entre 1983 et 1994, Gil régalait en recevant des invités de luxe qui se bousculaient pour jouer sa musique aux couleurs incroyablement chatoyantes. David Sanborn, George Adams, Hannibal Marvin Peterson, Howard Johnson étaient de ceux-là. La flamme est revivifiée aujourd'hui par Miles et Noah Evans avec ce projet de trilogie, "Hidden Treasures" dont le "Volume One" vient de paraitre.

Le concept est simple : reprendre pour partie les classiques de l'orchestre (Lunar Eclipse, Eleven…) et pour le reste proposer des compositions originales et des arrangements des membres de l'orchestre, autant de fidèles disciples. Ainsi de Subway, de la plume du clavieriste Pete Levin, qui ouvre superbement l'album, enregistré au studio Avatar en deux sessions, 14 juin 2016 et 17 juillet 2017. On y entend les solos du tromboniste Dave Bargeron et du saxophoniste Alex Foster, tous deux rescapés de l'orchestre du papa. Miles Evans, Alex Foster, John Clark ont également mis la main à la pâte. Un bain de jouvence.

Miles Evans, Shunzo Ohno (trompette)

David Taylor (trombone basse)

John Clark (cor)

Chris Hunter (flûte, sax alto)

Alex Foster (sax soprano et ténor)

Pete Levin (claviers)

Mark Egan (basse)

Kenwood Dennard (batterie)

Mino Cinelu (percussions)

invités sur Subway :

Jon Faddis (trompette)

Dave Bargeron (trombone)

Gary Smulyan (sax baryton)

Gil Goldstein (piano)

Delmar Brown (claviers)

Gabby Abularach (guitare)

Programmation musicale

The Gil Evans Orchestra "Hidden Treasures, Monday Nights, Vol 1"

Subway (Pete Levin)

Geo 34752

Miho Hazama "Dancer in Nowhere"

Dancer in Nowhere (Miho Hazama)

Sunnyside 1546

Ingrid Jensen, Steve Treseler "Invisible Sounds"

Kind Folk (Kenny Wheeler)

Whirlwind 4729

Benny Goodman "The Famous 1938 Carnegie Hall Jazz Concert"

Avalon (Benny Goodman, Vincent Rose, B.G. DeSylva, Al Jolson)

Columbia Legacy C2K65143

Frank Vaillant "DrummerZ"

The Juggler (Elvin Jones)

Shred 003

Fabrice Tarel "The Journey"

Butterfly (Fabrice Tarel)

Autoprod TTK02FTT

Cosmos 4tet "Lisboa"

Alfama (Cédric Martin)

Brouhaha Fabrik

Hanna Paulberg Concept "Daughter of the Sun"

Little Big Saxophone (Hanna Paulsberg)

Odin 9565