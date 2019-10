Géraldine Laurent aux fourneaux

Au sommaire aujourd'hui

Géraldine Laurent invitée de Alex Dutilh.

Parce qu'un album se conçoit comme un repas et qu'il est possible d'avoir des papilles dans les oreilles. Parce que donner du plaisir s'organise, se pèse, se goûte. Et parce qu'on aime toujours entendre le musicien de passage ressentant ce plaisir lorsqu'il pousse la porte du club et s'exclame, ébahi : wow... cooking ! Laurent de Wilde

Il y a quatre ans, c'était en février 2015, Géraldine Laurent enregistrait avec ce quartet le disque “At Work”, véritable profession de foi en un jazz rythmé, vivant et sans limites. Depuis beaucoup de concerts, de voyages, de bouillonnements et de surprises, matière à tout ce qui imprègne la musique et fait la vie d'un groupe.

Et quel groupe ! Ils se sont bien trouvés... A la contrebasse, Yoni Zelnik, fidèle à Géraldine depuis ses débuts et dont la rondeur de son et l'impeccable précision le rendent irremplaçable ; à la batterie, Donald Kontomanou, parfaitement à l'aise dans les dédales rythmiques tracés par la saxophoniste et d'une musicalité toujours surprenante ; au piano Paul Lay, qui connaît aujourd'hui une brillante carrière de soliste, illuminant le quartet de ses fulgurances multicolores…

Et bien sûr Géraldine. Plus libre et enflammée que jamais. Sa musique peut se construire autour d'une phrase, ou se développer longuement sur des formes contemplatives, mais on retrouve toujours une urgence, une présence qui éclaire chaque seconde de son jeu. Dans sa quête incessante des vraies émotions du jazz, on l'entend traversée par les âmes de Rollins, de Dolphy, de Coltrane, de Hawkins ou de Parker, toutes résolument tendues vers le même but…

Laurent de Wilde (extrait du communiqué de presse)

Où écouter Géraldine Laurent

A Paris (75) vendredi 25 octobre à 21h au New Morning

A Nevers (58) jeudi 14 novembre à 18h30 au Théâtre Municipal de Nevers dans le cadre de D'Jazz Nevers

invité :

Baptiste Trotignon (piano)