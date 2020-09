Gerald Clayton, la fête au Village Vanguard

Enregistré dans le légendaire club new-yorkais avec un quintet de fidèles - Logan Richardson au sax alto, Walter Smith III au ténor, Joe Sanders à la contrebasse et Marcus Gilmore à la batterie - “Happening” met en lumière l'identité de leader de Gerald Clayton.

Au sommaire aujourd'hui

Gerald Clayton à la Une

"Je pense que le live est le témoignage le plus honnête de ce que nous faisons tout au long de l'année", déclare Clayton. J'ai appelé ce disque "Happening" pour souligner le fait que cette musique est vivante, que nous avons beaucoup de rendez-vous tout au long de l'année, et que les performances au Village Vanguard sont parmi les plus spéciales de ces événements. C'est un endroit tellement particulier et sacré pour la musique. On peut vraiment sentir la présence de ceux qui nous ont précédé dans ce lieu".

2 invitations pour 2 gagner pour le concert de Dan Tepfer vendredi 04 septembre à 21h au Sunside à Paris (75). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 2 invitations pour 2 pour les 2 premiers mails.

Pour Gerald Clayton, l'impact de l'album s'est déplacé à la lumière de la pandémie mondiale. "L'idée d'enregistrer un concert en public prend un nouveau sens maintenant que nous ne pouvons plus nous réunir", dit-il. "J'espère que, lorsque nous reviendrons à une certaine normalité, les gens seront plus inspirés que jamais à reconnaître que cette musique existe, que c'est une forme d'art vivante. Il faut que nous assistions à ces spectacles. Nous devons être dans les salles et faire partie de cette expérience. J'espère que cet album pourra offrir aux gens une petite évasion à leur isolement, qu'il les transportera à l'époque où nous étions tous capables de nous rassembler et de célébrer un amour partagé".

Le quintette interprète quatre des compositions originales de Gerald Clayton, dont Rejuvenation Agenda et aussi Take the Coltrane de Duke Ellington. Les prises en trio de Celia de Bud Powell et du standard Body and Soul créent une ambiance qui persiste longtemps après la fin du disque.

(extrait du communiqué de presse)