Gaël Rouilhac, jeux d'eau sur diamant rouge

Le guitariste Gaël Rouilhac signe son premier album, “Waterworks”, chez Laborie Jazz. En trio guitare-violon-accordéon.

Gaël Rouilhac à la Une

Les battements du cœur comme les fluctuations de l’eau, autant de chemins parallèles qui s’entremêlent pourtant. Dépasser ces anomalies géométriques à travers une humanité entière et entièrement partagée, à travers des esprits confondus, accepter les différentes sources et les unir pour progresser ensemble. Accélérer. Dévaler ces pentes abruptes sans s’interroger, accélérer encore sans même y penser. Ralentir. Prendre le temps. S’arrêter. Reculer. Revenir. Repartir. Ne jamais imposer le rythme pour le laisser exister, pour le laisser choisir la cadence. La rivière coule, accélère, plonge, ralentit, tarit, renaît, et coule à nouveau. La musique aussi. Pourquoi pas nous ?

Alexandre Fournet, journaliste

Présent sur différentes éditions du festival Eclats d’émail à Limoges, dans plusieurs formules où il fut leader, Gaël Rouilhac a longuement mûri un travail de composition personnel en essayant d’y mettre tout son talent et la vision qu’il souhaite accorder à sa musique. La réunion avec la violoniste Caroline Bugala et l’accordéoniste sicilien Roberto Gervasi s’était déjà produite en 2015, un premier rendez-vous plein de promesses où Gaël Rouilhac dévoilait ses premières compositions et une intimité musicale tout en finesse et profondeur. La parole se libère, la vie se raconte et l’expression s’ouvre au public. Ce trio est resté le socle que Gaël Rouilhac souhaitait donner à sa musique. « Waterworks », au-delà d’un programme, devient également le titre de son premier album qui sera enregistré fin novembre 2019. L’aboutissement de toute une réflexion, de toute une démarche, et de choix précis, la définition d’un univers qu’il nous tarde désormais de partager. Caroline Bugala, magnifique violoniste, sensible et très à l’écoute, de formation classique, élève de, mais aussi partageant la scène et le studio avec Didier Lockwood, et Roberto Gervasi, véritable révélation de la scène italienne, sont à eux deux un écrin qui habille et porte la musique de Gaël Rouilhac dans ce qu’elle a de plus touchant et de plus beau. « Waterworks », l’enregistrement à retenir pour être au cœur de la création.

Gaël Rouilhac (guitare, compositions)

A 37 ans, Gaël Rouilhac signe son 1er album... et quel album ! Des débuts à la guitare à l’âge de 11 ans, il entre dans une école de jazz dès ses 17 ans et découvre de nombreux univers musicaux, Wes Montgomery, Django Reinhardt, le rock des années 90 notamment, mais aussi de nombreuses musiques traditionnelles ou expérimentales resteront des influences majeures. Il débute sa carrière professionnelle en 2001 accompagné de sa guitare de type Selmer Maccaferri. Le jazz manouche bien sûr, où il excelle, mais aussi une véritable expérience de vie et de musique lorsqu’il intègre en 2008 la Compagnie « Les Deschiens » de Jérôme Deschamps, trois années en tant que musicien comédien à se construire différemment. Viennent ensuite des séjours à New York de plusieurs mois à partir de 2012, 2013, où il y a eu ce contact, cette dynamique de la musique, du jazz et un premier travail de composition inspiré sur place. Cette sensation et ce désir de composer a été ensuite un grand fil rouge jusqu’à « Waterworks ». A son retour, diverses rencontres, divers projets, jusqu’à la réunion avec Caroline Bugala et Roberto Gervasi. De ces rencontres, de ces déclics qui réorganisent toute une vie, toute une vision nouvelle de ce qui peut être à nouveau crée dans l’expression du « Soi » et du « Nous ». « Waterworks », témoin de cette expression, qui ne fait que commencer...

Caroline Bugala (violon)

Caroline Bugala parle de son violon comme de sa voix... Une voix lui permettant d’outrepasser la barrière des mots. Son amour précoce pour la musique romantique et les musiques tziganes l’a conduit à croiser le chemin de musiciens aussi emblématiques que Roby Lakatos, Maxim Vengerov, la cantatrice Caroline Casadesus ou les manouches de l’ensemble Am Ketenes. Alors qu’elle prend part à une masterclass de Didier Lockwood, le maître remarque alors celle qui n’est encore qu’une jeune élève et décide de la prendre sous son aile. Il lui servira de guide dans son apprentissage des codes de la musique afro américaine pendant les années suivant leur rencontre. Si elle a enregistré de nombreux albums et collabore beaucoup aussi en tant que sidewoman (Juan Delerida, Pierre Perret...), Caroline parfait son travail de composition, crée son propre quartet. Dans « Waterworks », elle est investie et s’adonne à une recherche permanente du rythme. Cette exigence rythmique qu’elle a, en elle, et qu’elle exprime pleinement dans ce trio si soudé.

Roberto Gervasi (accordéon)

En Italie, mis à part de rares cas, l’accordéon n’a jamais été considéré comme un instrument de culture. On le trouve presque exclusivement utilisé dans le monde folklorique et populaire. Roberto Gervasi, jeune artiste sicilien, est l’un des rares accordéonistes de jazz autodidacte en Italie. Amoureux sincère de sa terre et de ses traditions, il étudie et recherche le son de sa Sicile. Enfant, il a commencé à jouer de l’accordéon et à parcourir le monde avec la troupe folklorique de son pays, représentant ainsi la culture sicilienne à l’étranger. En grandissant, il aborde le jazz et la musique improvisée, se découvrant ainsi ce talent inné pour l’improvisation. Grand admirateur de Django Reinhardt, il parcourt la France, où il étudie et approfondit la culture gitane manouche. Il collabore notamment avec de grands musiciens manouches tels que, Dorado Schmitt, Tchavolo Schmitt, Samson Schmitt, Angelo Debarre et Lollo Meier, tous héritiers de Django. Période où il va également rencontrer Gaël Rouilhac et où les horizons vont s’ouvrir sur cette culture mais aussi sur cette capacité à participer à un nouveau répertoire alliant tradition et modernité, ouverture. Roberto s’est imposé naturellement au sein de « Waterworks », avec une grâce et une subtilité extraordinaire.

