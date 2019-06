Gaël Horellou, l'escale maloya

Au sommaire aujourd'hui

Gaël Horellou invité de Alex Dutilh

« Du jazz en couleur marié aux timbres rythmiques de l’Océan Indien, du maloya de La Réunion teinté des harmonies du jazz américain, la musique d'Identité navigue dans l'univers de ces deux "musiques noires". »

Une identité à chercher quelque part entre la case créole et la brique rouge de Brooklyn... En 2011, Gaël Horellou découvre La Réunion et tombe sous le charme de l'île et de sa culture. "Identité" est un projet de fusion musicale ayant pour base le jazz et les rythmes de l'Océan Indien. Pour ce faire, Gaël Horellou saxophoniste et compositeur a réuni autour de lui l'organiste Florent Gac, le guitariste réunionnais Nicolas Beaulieu ainsi qu’une rythmique de percussions traditionnelles réunie autour de Vincent Philéas.

Le groupe fait sa 1ère série de concerts en 2014 et sort son premier album « Identité » en 2017. "Avec Identité, le saxophoniste Gaël Horellou rebranche les fusions maloya-jazz sur la prise de terre."

Gaël Horellou (saxophone alto)

Florent Gac (orgue)

Nicolas Beaulieu (guitare)

Vincent Philéas (percussions, voix)

Vincent Aly Béril (percussions, chant)

Fredo Ilata (percussions)

Avec la participation de :

Emilie Maillot (percussions, chant)

Maxence Emprin (saxophone ténor)

Teddy Doris (trombone)

Pascal Bret (chant)

