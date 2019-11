Frédéric Borey, l'effet papillon

Au sommaire aujourd'hui

Frederic Borey invité de Alex Dutilh.

Le nouvel album de Frédéric Borey, « Butterflies Trio » est une invitation à un voyage émotionnel, dont personne ne ressort insensible.

Les trois musiciens, parlent et chantent à travers leurs instruments, poussant les limites des nuances, dans une parfaite cohésion rythmique. L’intensité de leur écoute mutuelle, comme dans un trio de musique de chambre, marque une vraie différence et rend ce groupe particulièrement attractif.

Né en mai 2018, avec à son actif plus de 50 concerts à travers la France, la Belgique, la Suisse, les Pays Baltes et le Mexique, ce nouveau projet est composé de Damien Varaillon (contrebasse) et Stéphane Adsuar (batterie), une rythmique que l’on avait repérée auprès de Magic Malik, Logan Richardson, Joe Sanders, Kendrick Scott, Gilad Hekselman, Jeff Ballard, Yaron Herman, Etienne MBappé, Lou Tavano, Bojan Z ou Pierre De Bethmann.

Leader de 6 albums et sideman dans plusieurs projets aux côtés de Lionel Loueke, Jesse Van Ruller, Billy Cobham, Charlier-Sourisse Multiquarium Big-Band + Bireli Lagrène, Lucky Dog, Unitrio, Michael Felberbaum 3 Elements, François Lapeyssonnie Outline, Clément Landais Inland… Récompensé plusieurs fois par la presse spécialisée, artiste Fresh Sound New Talent depuis 2007, Frédéric Borey éprouve aujourd'hui une forte envie de s'exprimer en trio sans piano, une formation qu'il définit comme “acrobatique”.

Un double album de 17 titres, soigneusement partagé : un premier CD de compositions personnelles, dont le style d'écriture avait déjà été adoubé par la presse spécialisée lors de ces précédents projets en tant que leader. Et un second sur les standards de jazz, une source musicale intemporelle et générationnelle qui n'a jamais cessé d'accompagner et de nourrir ce musicien tout au long de son évolution.

Frédéric s'explique : « Ce choix artistique actuel est totalement délibéré, car mon attirance pour ce type de formation - le trio sans piano - est majoritairement concernée par tous les champs de jeu qu'elle permet. Une liberté de naviguer entre silence / solo / duos en 3 possibilités / trio. Ou encore soit en conduite complémentaire, soit en opposition, ou encore en interaction, dans la consonance ou la dissonance, en homorythmie ou polyrythmie... Bref, toutes ces prises de risques qui ont essentiellement pour fil conducteur une écoute constante, indispensable, obligée, d'une importance capitale. Cette formule attise incontestablement la notion de l'espace, un paramètre que j'ai toujours recherché et privilégié, mais qui devient ici presque l'essentiel »

