L'actualité du jazz : Fred Hersch, les inédits de 1997 au Village Vanguard

Au sommaire aujourd'hui

Fred Hersch à la Une

à la Une Barbara Hendricks invitée de Alex Dutilh dans le cadre de la Journée Barbara Hendricks

Jazz Bonus article Jazz Bonus : Les disques de chevet de Barbara Hendricks

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Paul Moer - Complete Trio Sessions

Jazz Culture article Jazz Culture : Doisneau et la musique

Pour les fans de jazz en 2018, cela doit être difficile d’imaginer un temps où le pianiste et compositeur Fred Hersch n’était pas intimement associé au Village Vanguard. Depuis plus de 20 ans, l’iconique club de jazz new-yorkais a été la seconde maison de Fred Hersch. Il s’y produit en général trois fois par an pendant une semaine, devant une salle comble. En prime, c’est là qu’il a enregistré ses albums les plus marquants.

Mais il y a bien sûr, une première pour tout - et pour Fred Hersch, cette première fois était en juillet 1997. Pas sa première au Vanguard, où il a joué régulièrement depuis 1979 au côté d’une pléiade de musiciens légendaires comme Joe Henderson, Art Farmer, Lee Konitz, Ron Carter, Al Foster et d’autres. Mais cette semaine-là au milieu de l’été a été le premier de ses nombreux séjours en tant que leader. À partir de là, il se retrouvait dans le club fermé des légendes comme John Coltrane, Sonny Rollins, Miles Davis, Thelonious Monk, Bill Evans ou Charles Mingus.

Heureusement, les trois sets du vendredi soir avaient été enregistrés pour la postérité. Et aujourd’hui, 21 ans plus tard, le pianiste a choisi ses moments préférés pour la publication de “Fred Hersch Trio ’97 @ The Village Vanguard” qui paraît chez Palmetto Records. Cet album de huit titres propose un mix de standards, de compositions de jazz classique et de pièces originales. Le trio de cette époque ? Le bassiste Drew Gress et le batteur Tom Rainey, travaillaient avec Fred Hersch depuis cinq ans au moment où ils sont montés sur la scène du Vanguard. Évidemment, cela se retrouve dans leur swing vigoureux, leurs interactions fusionnelles et le grand plaisir de voir s’épanouir le talent de chacun.

“Cela veut tout dire” dit Fred Hersch de cette semaine au Vanguard. "Pour moi, c’est l’équivalent de la première fois où un musicien classique joue au Carnegie Hall. C’est tout simplement le plus grand club de jazz au monde”.

Il aura fallu 18 ans à Fred Hersch pour qu’il passe du statut de sideman à celui leader au Vanguard. Simplement parce qu’il insistait pour attendre jusqu’à ce qu’il puisse être rejoint par son propre trio, plutôt que rassembler un all-star de circonstance. “J’étais très déterminé pour attendre de le faire avec mon propre langage et avec mon propre groupe, se rappelle le pianiste. C’est pour ça que ça a pris tant de temps. Je ne voulais pas venir là une fois et ne plus revenir. Ca s’est passé. J’ai insisté pour le faire comme je voulais.”

“Avoir ma photo sur le mur au Village Vanguard veut davantage dire pour moi qu’un Grammy Award, confie Fred Hersch. C’est une des réalisations dont je suis le plus fier, et cela symbolise ma longue et profonde relation avec le club. Il y a de la magie, là-bas”.

Programmation musicale

Aretha Franklin « Queen of Soul »

(You Make Me Feel Like) A Natural Woman (Gerry Goffin, Carole King, Jerry Wexler)

Atlantic 812273575-2

Oscar Peterson « Night Train »

C-Jam Blues (Duke Ellington)

Verve 314521440-2

Fred Hersch « Trio '97 @ The Village Vanguard »

Three Little Words (Kalmar, Ruby)

Palmetto 953957219233

Fred Hersch « Trio '97 @ The Village Vanguard »

Swamp Thang (Fred Hersch)

Palmetto 953957219233

Paul Moer « The Amazing Piano of Paul Moer »

Neat Foot (Paul Moer)

Fresh Sound 972

Roy Eldridge « French Cooking »

Tu disais qu'tu m'aimais (Roy Eldridge)

Vogue 74321 15469 2

Liv Monaghan « Slow Exhale »

Slow Exhale (Liv Monaghan)

Realistic Sound

Hervé Celcal « Colombo »

Colombo (Hervé Celcal)

Ting Bang 9722916-07

François Bernat « Hommage à la musique de Miles Davis »

Miles Ahead (Miles Davis, Gil Evans)

Autoprod

Anis Benhallak « Apes Theater »

Insomnia (Anis Benhallak)

Miz-Art 001