Fred Hersch, le souffle des cordes

Avec “Breath by Breath”, Fred Hersch puise son inspiration dans sa pratique de la méditation et nous invite à respirer et à prendre le temps. Réuni avec le Crosby Street String Quartet, le trio du pianiste nous invite à la sérénité et la paix intérieure. Sortie chez Palmetto.

Au sommaire aujourd'hui

Fred Hersch, "Breath by Breath" à la Une

La majeure partie de l'album est constituée de la Suite Sati en huit parties, inspirée par la pratique à long terme de la méditation de pleine conscience par Fred Hersch. “Les mouvements de la suite Sati sont inspirés et reflètent musicalement certains aspects de ma pratique de longue date de la méditation Vipassana”.

J'ai grandi en écoutant des quatuors à cordes en tant que très jeune musicien à Cincinnati. Mon professeur de piano était l'épouse du violoncelliste du célèbre Quatuor LaSalle. J'avais l'habitude de m'allonger sur le tapis dans leur salon en tant qu'élève du primaire pendant qu'ils répétaient, en suivant tranquillement, en entendant comment la partie d'alto s'emboîtait avec le premier violon, ou le deuxième violon et le violoncelle. Et depuis que j'ai commencé à étudier la composition à l'âge de huit ans, la quasi-totalité de ma musique s'est toujours concentrée sur quatre parties mélodiques - les quatuors à cordes sont donc une configuration musicale naturelle pour moi.

Le mot pali _sati signifie « pleine conscience » ou « conscience ». Au cours de cette année et demie d'impermanence globale, j'ai trouvé refuge dans ma pratique de la méditation - pour "se détendre, autoriser et observer" mes habitudes mentales au fur et à mesure qu'elles apparaissent et disparaissent - principalement le recours, l'aversion et le retour à des habitudes malhabiles. Je me suis senti très soutenu par les retraites silencieuses à domicile en ligne et les groupes assis. Ceux-ci m'ont donné quelques moments de force pour rester dans le présent et savoir que la plupart des choses dans le monde sont hors de mon contrôle - et comment je peux faire appel à ma pratique pour me concentrer sur mes expériences au lieu de subir en réagissant. Se sentir moins emporté par les vents du monde : plaisir et douleur ; perte et gain ; gloire et honte ; louange et blâme. _

Quelques titres de mouvements sont évidents dans ce“Breath by Breath”, mais je vais en expliquer quelques-uns ici. Know That You Are fait partie de l'un des préceptes les plus élémentaires, « Quand vous vous asseyez, sachez que vous êtes assis ». Monkey Mind est le bavardage mental discursif qui se produit souvent pendant la méditation. Rising, Falling se rapporte au mouvement dans ma poitrine qui est mon ancre de méditation ; la ligne de basse monte et descend tout au long du morceau. Le dieu Mara _tenta Bouddha avec du vin, des femmes et des richesses alors qu'il tentait d'atteindre l'illumination sous l'arbre Bodhi. Et Begin Again vient d'une autre recommandation : "Quand votre esprit vagabonde, connectez-vous simplement avec la sensation de la respiration ; et recommencez"._

J'espère que vous prendrez le temps de ralentir et d'écouter la suite dans son intégralité - pas si facile quand nous vivons dans un monde de distractions apparemment urgentes et d'extraits sonores zappés. Ce fut une joie de créer cette musique et je vous souhaite sincèrement un cœur éveillé, la paix et de rester d’humeur égale. Fred Hersch, septembre 2021

Fred Hersch (piano)

Jochen Rueckert (batterie)

Rogerio Boccato (percussions)

Crosby Street String Quartet

Joyce Hammann (violon)

Laura Seaton (violon)

Lois Martin (alto)

Jody Redhage Ferber (violoncelle)

Drew Gress (contrebasse)

Où écouter Fred Hersch