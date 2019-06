Fred Hersch et le parfum de Cologne

Au sommaire aujourd'hui

Fred Hersch à la Une

"Vince était très respectueux et conscient que chacune de ces pièces a son propre monde", dit Hersch. « Et le fait que nous ayons eu ces 17 musiciens à notre disposition pour créer chaque pièce selon ses propres termes était vraiment génial. C'était un plaisir pour moi de pouvoir amplifier le caractère unique de chaque pièce. »

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Mundell Lowe - TV Action Jazz

L'un des pianistes de jazz et compositeurs les plus influents de sa génération - une « légende vivante » selon le New Yorker - Fred Hersch offre un panorama d'oeuvres recouvrant les quatre décennies de sa carrière. Nommé 14 fois aux Grammy Awards, il a dirigé des trios qui ont marqué l’époque, comme celui qu’il dirigeait avec le bassiste Drew Gress et le batteur Tom Rainey, que l’on peut entendre dans le célèbre “Fred Hersch Trio ’97 au Village Vanguard”. Son trio encore plus ancien, avec le bassiste John Hébert et le batteur Eric McPherson, nous a fourni des moments d'une beauté époustouflante, comme “Live in Europe” de 2018. Fred Hersch a été reconnu, par le New York Times, comme un artiste « dont le don ou l'habileté est irremplaçable dans le jeu en solo » et “Open Book” (2017) est un excellent exemple de sa maîtrise de ce format. Il a également gagné en renommée pour ses sessions empathiques en duo, avec des musiciens comme Julian Lage et Bill Frisell ou en tant que sideman hors pair pour quelques icônes du jazz ou accompagnateur pour nos meilleurs vocalistes.

Certaines des propositions artistiques de Fred Hersch sont sans précédent dans l’histoire du jazz et de la musique d’aujourd’hui. Son ambitieux chef-d'oeuvre de 2011, “My Coma Dreams”, combinait des éléments de jazz, de théâtre et d'arts visuels pour raconter une histoire vécue à la fois poignante et inspirante autour de l'amour et de la mort. Son livre Good things happen slowly : A Life In and Out of Jazz est un livre qui mêle avec grâce l'histoire de la vie artistique de Hersch et son parcours en tant que premier musicien de jazz ouvertement gay et séropositif, un document sincère sur la scène jazz de New York aux premières années de l’épidémie de Sida.

“Begin Again”, le nouvel album de Fred Hersch chez Palmetto avec le WDR Big Band de Cologne, arrangé et dirigé par Vince Mendoza, six fois primé aux Grammy Awards, sert à la fois de synthèse soignée de l’oeuvre du pianiste et de nouvelle entrée singulière dans sa discographie. L’album présente neuf compositions originales de Hersch, tirées de ses différents projets et formats, dont une pièce inédite. Les orchestrations impeccables de Mendoza - à la fois robustes et raffinées, essentielles et discrètes - renforcent les dons remarquables de Hersch en matière de mélodie et d’expressivité, tout en mettant en valeur le big band WDR, lauréat de Grammy Awards, que DownBeat a récemment décrit comme « l’un des plus grands ensembles de jazz européens ».

tEn concert avec le WDR Big Band le 6 juillet 2019 à Gent Jazz Festival (Belgique) et en trio le 16 juillet 2019 au Nice Jazz Festival (France)