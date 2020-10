Franck Woeste, rhapsodie en poche

Après “Pocket Rhapsody" en 2016, qui signait ses débuts sur le label ACT, Frank Woeste approfondit l’expérience avec "Pocket Rhapsody II". Cette fois avec des musiciens européens. Sortie vendredi 30 octobre.

"Je suis fortement influencé par la façon particulière dont le jazz a toujours été considéré en France, une musique qui peut se fondre avec d'autres formes - musique du monde, musique française... Il y a une liberté ici de prendre le langage du jazz, pour l'adapter et trouver sa propre voie,” Frank Woeste

Lorsque l'album "Pocket Rhapsody" de Frank Woeste est sorti début 2016, le pianiste a gagné une place bien méritée sous les feux de la rampe. Il s'agit d'un pianiste qui "ne ressemble à personne d'autre en ce moment" (London Jazz News) avec un "style à la fois puissant, élégant, entraînant et excentrique" (Arte Metropolis). L'album a également permis de renouer avec le public du jazz allemand, car bien que Fank Woeste ait élu domicile à Paris depuis 1999, il est très présent sur la scène française, tant par ses propres projets que par son travail aux côtés de stars telles que Youn Sun Nah et Ibrahim Maalouf - il est en fait né à Hanovre.

Frank Woeste est la preuve vivante de la créativité de ce qui peut arriver quand les cultures se rencontrent. En lui, nous trouvons une base technique de la musique classique allemande coexistant avec une passion pour le jazz américain et avec l'esprit de son pays d'adoption.

Dans "Pocket Rhapsody II", Il y a toute une corne d'abondance de timbres, une grande gamme d'émotions, les compositions englobent des esthétiques différentes, y compris la pop et le rock, mais toujours avec un sens clair de l'endroit où se situer. L'album réserve une surprise : l'intervention joyeuse d'un chœur d'enfants. "Mon fils Oscar chante dans la chorale de la Maîtrise des Hauts-de-Seine. Je l'emmenais toujours à ses répétitions et j'en profitais pour travailler sur le matériel de "Pocket Rhapsody II" sur mon ordinateur portable. Et en écoutant ma musique avec le chœur en fond sonore, j'ai eu une idée : les voix des enfants pourraient apporter de l'humanité et un équilibre classique, elles seraient le parfait contrepoids aux sons électriques du groupe".

Le choix des musiciens de "Pocket Rhapsody II" indique également une nouvelle direction. Alors que le premier album était une affaire américaine avec le guitariste Ben Monder et le batteur Justin Brown, le nouvel épisode comprend maintenant le groupe français de Frank Woeste : la star lyonnaise du trombone Robinson Khoury, le batteur belge Stéphane Galland à la batterie (un des fondateurs de Aka Moon et spécialiste des grooves complexes et des polyrythmies), et le bassiste Julien Herné, que Frank Woeste a appris à connaître quand ils ont travaillé ensemble dans le groupe Living Being de Vincent Peirani. Ce sont les musiciens qui ont également joué dans les tournées de "Pocket Rhapsody". Avec eux, on trouve le trompettiste néerlandais Eric Vloeimans, merveilleusement lyrique : "Nous nous sommes rencontrés dans un festival il y a quelques années et nous avons tout de suite été en empathie, musicalement et personnellement. Alors nous avons beaucoup joué ensemble en duo et je savais qu'il serait idéal pour "Pocket Rhapsody II". Je suis toujours à la recherche de musiciens qui ont leur propre voix et qui soient prêts à jouer ma musique,", dit Frank Woeste.

"Une rhapsodie", dit Frank Woeste, "est une forme libre qui passe par un large éventail d'émotions". Il y a une immédiateté et une verve très particulières dans "Pocket Rhapsody II", mais elle est aussi magnifiquement assemblée. Frank Woeste a de nouveau réussi à créer ce que l'Irish Times avait discerné dans le premier album : "le son frais et revigorant d'un pianiste qui ose être différent".

