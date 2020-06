Franck Tortiller & Misja Fitzgerald-Michel, l'heure de la conversation

“Les heures propices” de Franck Tortiller & Misja Fitzgerald-Michel en duo vibraphone-guitares qui paraît sur le MCO/Socadisc a été enregistré “sans filet, au naturel”.

Au sommaire aujourd'hui

Franck Tortiller & Misja Fitzgerald-Michel à la Une

« Ô temps ! suspends ton vol, et vous, heures propices !

Suspendez votre cours :

Laissez-nous savourer les rapides délices

Des plus beaux de nos jours ! »

Alphonse de Lamartine

Depuis de nombreuses années je voulais jouer avec Misja Fitzgerald-Michel. Sa musicalité, son lyrisme, le son de ses guitares, ses choix musicaux résonnent parfaitement avec mon univers musical. Je me souviens d’un concert à Paris, « Time of No Reply » autour de la musique de Nick Drake, qui fut pour moi l’élément déclencheur de cette envie de collaboration. Cet album avec Misja est le fruit d’une longue réflexion. Quelle musique jouer ensemble, quel son, des compositions, des reprises ?

Nous avons décidé d’un commun accord de jouer sans amplification, afin de retrouver le son naturel de nos instruments, sans artifices, nous permettant de nous exprimer pleinement dans la musique. Ce disque a été réalisé sans montage, nous avons joué en direct, sans filet, avec la complicité de Ludovic Lanen, magnifique ingénieur du son qui a su retranscrire avec ses micros toute l’expression que nous avons pu développer durant cet enregistrement.

C’est une musique empreinte de solennité, qui refuse l’austérité. Nous n’avons pas voulu tomber dans le spectaculaire mais trouver cette façon de jouer une musique aux confins du jazz et de la folk des songwriters, recueillie, enrichie de refrains et de mélodies qui s’emparent de nos mémoires (Redemption Song ou Air LoveandVitamins), pratiquer une certaine forme de lenteur, de dépouillement, prendre le temps des notes et du silence, jouer avec la pulsation du souffle, expirer, inspirer, donner aussi cette énergie du duo qui nous rassemble et nous ressemble.

Nous avons besoin de gestes aussi radicaux que cette authenticité (souvent confondue avec simplicité).

C’est notre manière de faire de la musique vivante, pleine d’espoir et de vie, la joie de jouer ensemble avec ce titre qui est le reflet de nos envies : « Les heures propices ».

Franck Tortiller

(extrait du communiqué de presse)

Franck Tortiller (vibraphone Yamaha)

Misja Fitzgerald-Michel (guitare (6 et 12 cordes))

Où écouter Franck Tortiller et Misja Fitzgerald-Michel

A Tourcoing (59) vendredi 16 octobre 2020 dans le cadre du Tourcoing Jazz Festival

vendredi 16 octobre 2020 dans le cadre du Tourcoing Jazz Festival A Sceaux (92) jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 novembre 2020 à 21h30 à la Scène Nationale Les Gémeaux dans le cadre de Sceaux What

