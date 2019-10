Franck Amsallem, un jour de soleil à New York

Au sommaire aujourd'hui

Franck Amsallem à la Une

À la manoeuvre pour faire tourner ce quartet de haut vol qui le challenge lui-même, Franck Amsallem rappelle le formidable pianiste qu’il est, combinant de manière personnelle l’influence des grands, de Bud Powell à Keith Jarrett en passant par Thelonious Monk, Herbie Hancock ou Chick Corea. Mordant comme voluptueux dans le toucher, incisif dans l’attaque mais imprévisible dans son phrasé, il transforme chaque solo en coup d’éclat.

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Leyla McCalla vendredi 04 octobre à 20h30 au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines (78). Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

à gagner pour le concert de vendredi 04 octobre à 20h30 au Théâtre de Cliquez sur " " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les . 3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Leyla McCalla samedi 05 octobre à 20h30 à la salle polyvalente de Saint-Gervasy (30) dans le cadre du Nîmes Métropole Jazz Festival. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Parti étudier aux Etats-Unis en 1982, diplômé du Berklee College of Music deux ans plus tard, Franck Amsallem a passé deux décennies comme musicien de jazz professionnel aux Etats-Unis, où il a joué auprès des plus grands, dirigé ses propres groupes et enregistré une série de disques remarqués avec des musiciens de jazz majeurs. Pendant vingt ans, cette ville l’a nourri, inspiré, chamboulé, transporté, parfois épuisé. L’intensité urbaine en phase avec la créativité permanente, la pression d’une cité qui ne dort jamais combinée avec la nécessité de gagner sa vie comme musicien, la concentration du nombre de musiciens et le niveau d’exigence... tout a contribué à façonner son jeu, à définir sa pratique et à inspirer son art.

En 2002, vingt ans jour pour jour après avoir posé le pied sur le sol américain, Franck Amsallem a fait le choix de revenir vivre en France sans pour autant renier tout ce que son expérience new-yorkaise lui avait apporté. Désormais bien ancré dans le paysage parisien, Franck Amsallem reste intimement attaché aux valeurs qu’il a apprises là-bas, et à la manière dont le jazz s’y vit, ancré dans la tradition sans pour autant s’y laisser emprisonner, combinant l’esprit du jeu avec l’énergie collective, la prise de risques dans l’improvisation et l’excellence instrumentale.

Délaissant les standards après deux albums dans lesquels il explorait ses talents de chanteur, et inspiré par le quartet international de musiciens plus jeunes qui l’accompagnent et revendiquent leur engagement dans cette musique, Franck Amsallem a élaboré un nouveau répertoire de compositions personnelles. Dix morceaux comparables à ceux qui avaient fait sa réputation au début des années 1990, en phase avec les préoccupations formelles qui agitent les improvisateurs du jazz actuel, à Paris comme à New York.

De métriques impaires en rythmes latins revisités, de compositions lyriques en groove funky, de ballades habitées au swing sans ambiguïté, de climats flottants en unissons vertigineux sans oublier un blues décalé, “Gotham Goodbye” déroule une série de pièces qui sont loin d’être de simples prétextes à jouer mais bien des mondes en soi, investis de la personnalité de ceux qui les jouent : Irving Acao au saxophone ténor tour à tour voluptueux et véloce ; Viktor Nyberg, contrebassiste d’une présence à toute épreuve ; enfin Gautier Garrigue et la vivacité de sa batterie.

Où écouter Franck Amsallem

A Paris (75) mardi 29 octobre à 21h au Sunside pour la sortie de "Gotham Goodbye"

mardi 29 octobre à 21h au Sunside pour la sortie de "Gotham Goodbye" A Annecy (74) mercredi 11 décembre à 20h30 au Jazz Club

mercredi 11 décembre à 20h30 au Jazz Club A Lausanne (Suisse) vendredi 21 février 2020 au Chorus

Franck Amsallem (piano)

Irving Acao (saxophone)

Viktor Nyberg (contrebasse)

Gautier Garrigue (batterie)