Francesco Bearzatti démasque Zorro

Pour le centenaire de la création de Zorro le saxophoniste Francesco Bearzatti, accompagné de son Tinissima 4tet, en propose une version jazz sur grand écran imaginaire. Sortie chez Cam Jazz.

Le jazz est une musique de libération, de résistance à l’injustice, de romance et d’aventure. Et parfois une musique de conflits. Son identité profonde a toujours été multiple plutôt qu’unique. A peu près à l’époque où le jazz naissait et envoûtait le public, des lecteurs s’émerveillaient avec les aventures d’un homme masqué qui signait à la pointe de son épée d’un Z qui veut dire Zorro. Ce justicier surgissait hors de la nuit pour redresser les torts, laissant à chaque fois sa signature sur le mur.

“Zorro” est une suite sauvage de thèmes aux ambiances cinématographiques, d’interludes romantiques, balayant des paysages époustouflants, et invitant à des poursuites haletantes. Si le cliché du jazz en tant que musique cinématographique n’avait qu’une seule signification, ce serait bien certainement celle-là. Entouré du trompettiste Giovanni Falzone, du bassiste Danilo Gallo et du batteur Zeno De Rossi, le saxophoniste Francesco Bearzatti avait déclaré avoir rétabli l’association entre le jazz et le combat contre les injustices pour son album précédent “This Machine Kills Fascists”, un hommage à Woody Guthrie. Mais, attention, Zorro n’est pas une lecture politique. C’est un voyage divertissant, et profondément émouvant à travers un paysage rêvé de cette enfance que nous partageons tous.

Et souvenez-vous que Jazz finit non pas avec un seul mais avec deux Z !