Flukten, le quartet all star de la jeune scène norvégienne

Le premier album du quartet norvégien Flukten “Velkommen håp” est paru chez Odin. Hanna Paulsberg et ses camarades ont de beaux jours devant eux.

Au sommaire aujourd'hui

Flukten à la Une

Que se passe-t-il lorsque vous enfermez quatre des musiciens les plus créatifs de la scène jazz norvégienne ?

Jazz Agenda article Jazz Agenda (semaine du 06 au 12 décembre 2021)

Jazz Trotter article Jazz Trotter : Thomas Heberer - The Day That Is

Jazz Bonus article Jazz Bonus : Jon Gordon - Stranger Than Fiction

En mars 2020, alors que la pandémie a forcé la Norvège et le monde à se refermer sur eux-même, les musiciens de Flukten ont fait de même et ont émergé avec une musique qui deviendra un disque : “Velkommen håp”. Flukten est composé de musiciens issus de certains des groupes de jazz les plus en vogue en Norvège : Hanna Paulsberg Concept, Atomic, Moskus, GURLS, Wako, Espen Berg Trio, Hullyboo, Skadedyr et le Trondheim Jazz Orchestra.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Influencés par John Scofield, Joe Lovano, Per "Texas" Johansson, Salif Keita et Paul Motian, ils font des détours par le hip-hop, la soul et la musique folklorique du monde entier. Ici, toutes les fantaisies spontanées sont acceptées et explorées. Flukten passe d’un son rugueux qui vous fait bouger à un jazz doux et raffiné qui pousse à l’introspection.

en savoir plus AUDIO 59 min émission Open jazz L'actualité du jazz : Hanna Paulsberg, l'éclosion d'une saxophoniste norvégienne

En février 2021, les quatre musiciens sont entrés dans le studio d'enregistrement avec la même attitude que lorsqu'ils ont jammé ensemble pour la première fois. Sur le premier album de Flukten, on entend le vocabulaire et les multiples facettes du son de la saxophoniste Hanna Paulsberg se déployer sans compromis. Le guitariste Marius Klovning est quelque part entre la soul, le western et la musique folklorique norvégienne. Le jeu de batterie de Hans Hulbækmo est parfois presque plus proche de celui d'un pianiste dans son répertoire mélodique. Le bassiste Bárður Reinert Poulsen dirige tout avec son swing percutant, mais sait aussi se révéler dans des solos pleins d'émotion.

en savoir plus émission Jazz été Hanna Paulsberg Concept à Molde (Norvège)

Ensemble, Flukten est une facétieuse explosion. Les morceaux de ce premier album vont de mélodies enjouées à des harmonies dissonantes. Parfois, il s'agit d'une composition basée sur un mémo vocal de quelqu'un qui fredonne dans un téléphone. D'autres fois, nous entendons des moments d'improvisation spontanés dans l'atmosphère vivante du studio. La musique danse, agresse et caresse. C’est l'équivalent sonore du passage d'un sauna chaud à l’eau glacée. De la musique qui raffermit les chairs.

(extrait du communiqué de presse)

Hanna Paulsberg (saxophone)

Marius Klovning (guitare)

Bárður Reinert Poulsen (basse)

Hans Hulbækmo (batterie)