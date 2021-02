Florin Niculescu, l'héritage du violon jazz

Florin Niculescu rend hommage à cette fameuse « école française de violon » à laquelle il doit tant : Stéphane Grappelli, Michel Warlop, Jean-Luc Ponty et Didier Lockwood. “Le temps des violons” sort chez Label Ouest / L’Autre distribution.

30 ans déjà que, muni d’un aller-simple (Bucarest-Paris), Florin Niculescu a quitté la Roumanie pour la France, patrie du violon jazz, qui ne tarderait pas à l’adopter.

Toute une histoire… qui, comme le souligne le violoniste, répond d’abord à une forme de « destinée » familiale. « Je suis venu au monde dans une famille où le violon était l'instrument roi », affirme-t-il. Et de préciser : « Dès que j’ai pu me tenir sur les pieds, j'ai commencé à apprendre à jouer du violon ». La maîtrise de l’expression instrumentale, au point de faire de ces quatre cordes frottées à l’aide d’un archet une seconde voix, gouvernera en effet très tôt sa vie, sous la bienveillance de l’autorité paternelle, notamment.

Mais Florin Niculescu ne trouvera tout à fait son compte ni dans la veine « traditionnelle » de la famille tsigane dont il est issu, ni dans le prestige de la carrière classique à laquelle il était promis. La découverte de Stéphane Grappelli, préalablement nourrie par un goût irrépressible pour l’improvisation, forgera son caractère propre, et lui permettra de s’inventer, en se frayant un chemin inédit. À l’âge de 23 ans, cette route le conduira tout naturellement vers la France et vers Paris.

Trente années ont passé. En pleine possession de ses (immenses) moyens, à l’apogée d’un parcours riche d’une foule de rencontres et de compagnonnages prestigieux (avec Babik Reinhardt, Christian Escoudé ou Biréli Lagrène, pour ne parler que des guitaristes…), Florin Niculescu ressaisit cette histoire avec bonheur en saluant quelques-uns de ses pairs et autres pères en jazzitude. D’où l’importance, par son ampleur et la place qu’elle occupe, au cœur de l’album “Le temps des violons”, de cette Suite très inspirée, dédiée au carré d’as du violon jazz hexagonal, dont chacun des mouvements, tout à la fois incarnés et multiples dans leurs références, évoque les quatre grandes figures nourricières de cette tradition du violon, dont Florin Niculescu a voulu célébrer « le jeu, la créativité et l’énergie ».

Pour déployer une telle musique, aussi bien fougueuse que subtile et très articulée, Florin Niculescu a rassemblé autour de lui une équipe de fidèles. Entre la contrebasse complice de Philippe Aerts (compagnon de route, entre autres, du guitariste Philip Catherine), la batterie lumineuse de Bruno Ziarelli (rencontré à la fin des années 90 lors de l’enregistrement de la Suite for Gypsies d’Escoudé) et la guitare princière de Hugo Lippi, partenaire privilégié du violoniste, qui vient d’être couronné par le Prix Django Reinhardt de l’Académie du Jazz, la connexion est au millimètre et quasi télépathique.

Du duo (Stardust, en ouverture de cet album) au trio (You and Me, Red Hat), à travers l’équilibre soyeux d’un quartet (More Than You Know, The Nearness of You, Alabamy Bound…) qui rappelle la grâce souveraine de l’univers grappellien, Florin impose sa patte et le charme de son esthétique, mélange infaillible de puissance et de raffinement.

Cerise sur le gâteau, Florin Niculescu a convié à cette « fête du violon » le grand Stochelo Rosenberg, disciple de Django Reinhardt et maître de la guitare manouche, reconnu à juste titre comme un de ses arbitres les plus élégants. Une manière d’exalter, de cordes frottées à cordes pincées, une solidarité toute tsigane (Carioca), qui nous ramènerait à l’origine de cette histoire, dans son ancrage familial comme dans son déroulement esthétique – comment oublier à cet égard l’impulsion décisive de Django et de Stéphane (I Surrender Dear) ? –, le tout assorti d’une devise en forme d’appel (The World is Waiting for the Sunrise). Désormais, « le temps » est venu. C’est ici et maintenant !

Florin Niculescu (violon)

Hugo Lippi (guitare)

Philippe Aerts (contrebasse)

Bruno Ziarelli (batterie)

Invité : Stochelo Rosenberg (guitare)