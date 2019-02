Flash Pig, l'année du cochon

Au sommaire aujourd'hui

Flash Pig à la Une

Avec « Year of the Pig », Flash Pig prend un tournant osé, à la fois serré et serein, et plonge dans un univers aux notes mystiques. Toujours aux rênes de ce quartet, le finaliste de la prestigieuse Thelonious Monk Competition, Maxime Sanchez.

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Maciej Obara vendredi 1er mars à 20h30 au Théâtre Denis à Hyères (83) dans le cadre de la Saison 2018-2019 de Jazz à Porquerolles. Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitations pour 2 pour les 3 premiers mails .

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Steeve Laffont Trio vendredi 1er mars à 22h15 au Parc des Expositions du Comminges à Saint-Gaudens (31) dans le cadre du Concert du Printemps de Jazz en Comminges. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitations pour 2 pour les 3 premiers mails.

Pour les quatre membres du quartet Flash Pig, 2019 aura une signification toute particulière. C’est au cours de cette année qu’ils souffleront les bougies du dixième anniversaire de la création du groupe, avec en guise de cadeau leur troisième album, « Year of the Pig ».

Plus intimiste, plus libre que leurs deux précédents opus, le disque s’ouvre sur une longue suite où prendre le temps semble être le mot d’ordre. Comme un symbole, chaque partie de cette suite tire son nom d’un animal méconnu et rare, dont l’une des caractéristiques principales est la lenteur. Ainsi va Flash Pig : sortir des sentiers battus, explorer d’autres territoires mais toujours en prenant le temps de découvrir, de construire, et d’emmener l’auditeur avec eux… Si la lenteur domine cette suite, les trois derniers morceaux du disque laissent quant à eux apercevoir d’autres caractéristiques du quartet : la soif de liberté d’une part, mais aussi et avant tout le souci de la mélodie.

« Year of the Pig » ne sera en tout cas pas le premier disque de l’histoire du jazz dont le nom s’inspire de cette astrologie chinoise. Si sa filiation symbolique au jazz contemporain du trio Fly et de son album « Year of the Snake » (ECM, 2012) est palpable, c’est toutefois avec un autre album que les liens de parenté semblent les plus évidents : « In the Year of the Dragon » (JMT, 1989) du trio composé de Geri Allen, Charlie Haden et Paul Motian. Trois musiciens que le groupe Flash Pig aura par ailleurs vu disparaître pendant ses dix premières années d’existence, et dont la musique au contraire ne cesse de réapparaître à travers son travail.

Maxime et Adrien Sanchez, respectivement pianiste et saxophoniste, décident de former dès 2005 un trio avec le batteur Gautier Garrigue. En 2008 les jumeaux intègrent la classe de jazz du CNSM de Paris et y font la connaissance du contrebassiste Florent Nisse. Le trio devient alors quartet, et est baptisé Flash Pig. Le répertoire du groupe, articulé majoritairement autour des compositions de Maxime, permet dès lors au quartet de développer un jazz ouvert, décomplexé, et en permanente évolution.

Après les premiers concerts du groupe, Flash Pig se distingue dès 2009 en remportant le premier prix au concours international de jazz de Siofok (Hongrie), puis en 2010 en remportant le deuxième prix de groupe aux trophées du Sunside. En 2014, après s’être produit régulièrement en concert dans toute la France, Flash Pig sort son premier disque : « Remain Still » (Plus Loin Music). En 2015, Flash Pig est présenté par Radio France à l’Euroradio Jazz Competition, concours que le quartet remporte, ce qui lui permet entre autres de se produire au prestigieux North Sea Jazz Festival.

Cette même année, le groupe entame une résidence mensuelle aux Disquaires, club de jazz parisien, où les quatre musiciens ont l’occasion d’inviter quelques grands noms du jazz. Ils enregistrent suite à cette résidence leur deuxième disque « Flash Pig » (Nome, l’Autre Distribution), qui sort en juin 2016, sur lequel on retrouve en invités Pierre de Bethmann, Manu Codjia et Emile Parisien.

Après cette aventure, le groupe se recentre sur ses activités en quartet, et dans la foulée de quelques beaux concerts (dont celui sur la grande scène de Jazz in Marciac en août 2018). Musicalement le quartet partage depuis sa création une envie commune : celle de jouer une musique ouverte et sans compromis, où chacun peut trouver sa liberté. Pour autant les quatre musiciens ne renient pas la filiation à une certaine tradition du jazz, et revendiquent en particulier l’héritage de la scène free des années 70 (Keith Jarrett, Paul Motian, Charlie Haden, Ornette Coleman, Dewey Redman...) L’influence de certains musiciens contemporains des scènes new-yorkaises et du nord de l’Europe se retrouvant elle aussi dans la musique du quartet.

Un concert enregistré le 25 février 2019 à la Gare à Paris (75) sera diffusé sur France Musique, dans Jazz Club d’Yvan Amar, le 16 mars à 19h.

Maxime Sanchez (piano)

Adrien Sanchez (saxophone)

Florent Nisse (contrebasse)

Gautier Garrigue (batterie)

Programmation musicale

Flash Pig « Year of the Pig »

Year of the Pig, Le Monstre de Gila (Maxime Sanchez)

Nome 016

Flash Pig « Year of the Pig »

Year of the Pig, Aï (Maxime Sanchez)

Nome 016

Henri Texier « Colonel Skopje »

Desaparecido (Henri Texier)

Label Bleu 6523

Hugo Corbin « Inner Roads »

The Runner (Hugo Corbin)

Coolabel 3760288800088

Ricly Lee Jones, Robert Mitchum "Nice Girls Don't Stay For Breakfast"

Cheek to Cheek (Irving Berlin)

Film "Nice Girls Don't Stay For Breakfast"

Dr John, Robert Mitchum "Nice Girls Don't Stay For Breakfast"

Jersey Girl (Tom Waits)

Film "Nice Girls Don't Stay For Breakfast"

Kansas City Six « From Spirituals to Swing »

Way Down Yonder in New Orleans (Henry Creamer, Turner Layton)

Vanguard 169/71-2

Maciej Obara « Unloved »

One For (Maciej Obara)

ECM 2573

Steeve Laffont « Night in Corsica »

Caravan (Ellington, Tizol, Mills)

Cristal 272

Davell Crawford « Let Them Talk »

Gumbo Piano (Davell Crawford)

Rounder 2139

Kevin Norwood « Reborn »

Time Flies (Kevin Norwood)

Ajmi 25