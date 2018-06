Fête de la musique, en public au Studio 104, avec Arat Kilo, Mamani Keita, Mike Ladd et le Kami Octet

Arat Kilo

Mamani Keita (voix)

Mike Ladd (voix)

Aristide Gonçalves (trompette)

Michael Havard (saxophones baryton et alto droit, flûtes)

Fabien Girard (guitare électrique)

Samuel Hirsch (guitare basse)

Florent Berteau (batterie)

Gérald Bonnegrace (percussions)

Angafile (Arat Kilo, Mamani Keïta, Mike Ladd)

Dia barani (Arat Kilo, Mamani Keïta, Mike Ladd)

Nafqot (Arat Kilo)

Madala (Arat Kilo, Mamani Keïta)

Dou Coula (Arat Kilo, Mamani Keïta, Mike Ladd)

Chaos Embedded (Arat Kilo, Mamani Keïta, Mike Ladd)

Toulo (Arat Kilo, Mamani Keïta, Mike Ladd)

Kami Octet

Pascal Charrier (guitare, composition)

Léo Pellet (trombone)

Yann Lecollaire (clarinette basse)

Stéphane Payen (saxophone alto)

Paul Wacrenier (piano)

Leïla Soldevila (contrebasse)

Nicolas Pointard (batterie)

Christine Bertocchi (voix)

Mer (Pascal Charrier)

Fleur (Pascal Charrier)

Le passage des pensées (Pascal Charrier)

La marche (Pascal Charrier)

Sébastien Llinares (guitare)

et un ensemble de 50 guitaristes

Avec la participation du Conservatoire à Rayonnement Régional de DOUAI, et les classes de Delphine Bertrand et Nicolas Lestoquoy.

Et la participation des conservatoires parisiens, avec les classes de Gabriel Bianco, Benjamin Valette et Sébastien Llinares