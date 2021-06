Fabien Mary, première à la tête du Vintage Orchestra

Fabien Mary étend pour la première fois ses talents à l’échelle d’un grand orchestre. Aux côtés du Vintage Orchestra, le plus Parisien des big bands, le trompettiste a élaboré un répertoire original, dans la grande tradition du jazz en version XL. Avec « Too Short », le swing ne risque pas d’être pr

Fabien Mary revendique d’appartenir à une tradition dans laquelle la composition, aussi importante soit-elle, n’est pas une fin en soi mais un espace d’interaction et d’expression dans lequel les solistes tiennent une part capitale.

Usant de l’instrumentation du grand orchestre de jazz comme d’une palette dont il exploite toute la variété, des sonorités, des plus flûtées aux plus cuivrées, Fabien Mary fait fructifier l’héritage des grands arrangeurs des années 1960 qui, de Gil Evans à Thad Jones en passant par Bill Holman, élevèrent la composition pour big band au rang d’art cathédrale et se place, à la perfection, dans la prestigieuse lignée du jazz en grande formation, avec un respect éternel pour la paire formée par Duke Ellington et Billy Strayhorn, père fondateurs du genre.

Constitué d’une dizaine de pièces, “Too Short” peut se lire comme l’un des aboutissements d’un musicien qui, depuis plus de vingt ans, se passionne pour le jazz et a épousé cette musique dans un étonnant mélange d’érudition et de sensibilité. Sa plume semble avoir absorbé toutes les techniques et les effets qui peuvent donner relief et couleurs à un big band, maniant les nuances, les étagements de voix et les écheveaux de timbres avec précision, avec un souci constant de la dynamique et du récit. Riche de réminiscences, elle garde un attachement à la clarté des lignes et masque ses sophistications formelles sous l’impulsion du swing et la chaleur de l’ensemble.

Rarement closes sur elles-mêmes, les partitions de Fabien Mary sont, comme il se doit en la matière, une manière de placer chaque musicien à qui est confié un rôle de soliste dans un contexte qui, tout à la fois, l’inspire, le stimule et, idéalement, le pousse à donner le meilleur de lui-même. Loin de s’accaparer l’essentiel des improvisations, Fabien Mary offre ainsi à la plupart des membres du Vintage Orchestra, l’occasion de s’inscrire au cœur de ses compositions et de participer à l’interprétation de sa musique. En cela, il revendique d’appartenir à une tradition dans laquelle la composition, aussi importante soit-elle, n’est pas une fin en soi mais un espace d’interaction et d’expression dans lequel les solistes tiennent une part capitale.

Parfaitement rodé à l’exercice, le Vintage Orchestra est constitué de musiciens qui savent à la fois servir les ambitions collectives d’un compositeur mais aussi enrichir son répertoire de leurs talents d’improvisateur. Réunissant certains des instrumentistes parmi les plus chevronnés de la capitale française, ce big band dont Fabien Mary est l’un des membres actifs depuis une vingtaine d’années, possède des qualités collectives qui, par delà la technicité qu’il exige de ses membres, se concentrent avant tout dans le fait d’avoir trouvé son unité et sa cohésion sonore, quelque chose qui tient à la fois de la capacité à parvenir à une respiration commune, à la balance naturelle entre les sections et au mélange des timbres individuels. En outre, il sait parfaitement rendre justice aux subtilités d’écriture du compositeur, restituer l’éventail de ses couleurs orchestrales et garder les tempos qui donnent leur fluidité aux interprétations tout en conservant l’effet de masse de l’ensemble qui en impose autant qu’il soulève l’auditeur.

En avril 2017, le tromboniste Slide Hampton célébrait ses 85 ans sur la scène du Dizzy’s, le club situé dans le complexe de Jazz at Lincoln Center à New York. Il était accompagné pour l'occasion par un octet, dirigé par le saxophoniste Frank Basile, qui comptait dans sa section de trompettes un musicien français: Fabien Mary lui-même. Plus d’un demi-siècle plus tôt, en 1962, ce même Slide Hampton enregistrait à Paris l’un de ses disques les plus fameux, "Exodus", qui mettait en évidence ses talents d’arrangeur pour moyenne formation. Si l’un des titres de "Too Short" s’intitule One For Slide, c’est autant en souvenir de cette occasion qui fut donnée à Fabien Mary de jouer aux côtés du maître, au crépuscule de sa carrière, qu’une dédicace adressée à l’un de ces nombreux musiciens de jazz américains dont l’art, par le biais des disques, des concerts et des radios, a contribué à faire du Vieux Continent une terre d’accueil pour le swing. Avec l’exigence, l’humilité et la sensibilité qui le caractérisent, Fabien Mary peut légitimement assumer d’en être l’un des ultimes et brillants héritiers.

(extrait du communiqué de presse)