Ezra Collective, que la joie demeure

Au sommaire aujourd'hui

Ezra Collective à la Une

You Can’t Steal My Joy est un album exubérant et provocateur, destiné à forger définitivement le statut d’Ezra Collective en tant que groupe le plus excitant de la scène actuelle du Royaume-Uni.

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Ben Webster - Milestones of a Jazz Legend

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de l’Orchestre National de Jazz samedi 27 avril à 20h00 au Théâtre de Fontblanche à Vitrolles (13). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 à gagner pour les 3 premiers mails.

Très attendu par une communauté de fans de plus en plus large depuis le premier EP en 2017, le vrai premier album du groupe londonien Ezra Collective est le fruit d’une tournée ininterrompue de deux ans. Forts de nombreux concerts partout en Europe, aux Etats-Unis et dans le monde entier, Ezra Collective a développé une synthèse musicale de l’époque actuelle : entre jazz moderne, afrobeat, hip-hop et grime anglais, “You Can’t Steal My Joy” est le témoignage d’un groupe affairé à révéler ce nouveau son londonien au grand public tout autant qu’à lui donner un sens profond, connecté aux réalités culturelles et sociales de la fin de cette décennie.

“You Can’t Steal My Joy” invite pour l’occasion plusieurs amis du groupe, parmi lesquels Loyle Carner, Kokoroko et Jorja Smith. A l’image de ce casting, Ezra Collective est l’un des éléments de la scène londonienne qui a permis cette ouverture du jazz à une nouvelle réalité multiculturelle, au-delà des frontières de genre. De quoi attirer en concert tout un nouveau public, socialement et culturellement bien différent du public jazz habituel.

Les cinq membres d’Ezra Collective sont tous originaires de Londres : le leader du groupe Femi Koleoso (batterie), son jeune frère TJ Koleoseo (basse), Joe Armon-Jones (clavier), Dylan Jones (trompette) et James Mollison (saxophone). La musicalité et l’esprit si singuliers du groupe, ainsi que son approche musicale très élargie ont transporté Ezra Collective bien au-delà la dynamique nouvelle scène jazz du Royaume-Uni.

“Grandir à Londres ça a toujours été très compliqué, mais plutôt que de nous focaliser sur toute cette négativité autour de nous, on a cherché à se recentrer sur les choses positives qui nous tendent les bras”, explique Femi. “On peut tout nous prendre - la possibilité de voyager librement, où l’on veut, notre accès à l’éducation, l’égalité des chances entre tous, notre capacité même à vivre nos vies pleinement, comme nous l’entendons… Mais tant que nous n’oublions pas d’où nous venons et ce que nous nommes, You Can’t Steal My Joy !”.

Où écouter Ezra Collective