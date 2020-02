Evan Christopher & Fapy Lafertin, French Quarter à Paname

“A Summit In Paris” de Evan Christopher & Fapy Lafertin, ou l’art d’interpréter Django à la sauce louisianaise.

Evan Christopher & Fapy Lafertin à la Une

Le clarinettiste Evan Christopher poursuit ici la démarche expérimentée avec les albums "Django à la créole" (2008), "Finesse" (2010) et « Live ! » (2014) : associer les recettes toniques du gumbo musical de la Nouvelle-Orléans au jazz manouche de Django Reinhardt. Dans cet album Evan Christopher met en avant la qualité de son phrasé et sa sonorité chaude et boisée caractéristique des grands clarinettistes de la Nouvelle-Orléans qui l'ont inspiré (Sidney Bechet, Johnny Dodds…).

L’entente d’Evan Christopher avec le guitariste manouche Fapy Lafertin est manifeste. Fapy Lafertin s'impose comme un digne héritier de Django Reinhardt. Il sait développer une ligne mélodique de vif argent en évitant toutes turbulences inutiles. Chaque note est à sa juste place. Tout est pensé et exprimé avec soin. Les deux compères dialoguent et se soutiennent par des contrechants complices en développant un discours personnel forgé par l’écoute assidue des maîtres. La solidité du jeu swinguant de Sébastien Girardot et l’accompagnement nuancé de Dave Kelbie, le propriétaire du label Lejazzetal à qui l’on doit de belles réalisations, concourent largement à la réussite de l’ensemble. » Alain Tomas

(extrait du communiqué de presse)