Europajazz au Mans, album souvenir

Europa Jazz au Mans, une heure bleue pour une année blanche.

Ce fut l’un des premiers rendez-vous du printemps à déclarer officiellement forfait… 4 décennies que le rendez-vous du Mans, au début du mois de mai, est inscrit sur l’agenda international du jazz. Parce que l’on y a vécu, enregistré et diffusé des moments de grande émotion, au fil des ans, nous avons eu envie de partager quelques-uns de ces souvenirs. Histoire de sentir le souffle très particulier de ce « vrai » festival.

« Vrai », parce qu’à l’Europa Jazz du Mans, on explore plus qu’on ne confirme : « vrai » parce que l’on y savoure plus qu’on n’y consomme ; « vrai » parce que l’inconnu et l’inédit s’y croisent et se font la cour ; « vrai » parce que les musiciens y sont invités à créer et à se mettre en danger ; « vrai » parce que les pierres et la charpente d’un lieu où le temps s’arrête, l’Abbaye de l’Épau, y accueillent l’éphémère d’improvisations évanouies aussitôt qu’énoncées ; « vrai » encore parce que cette énergie irrigue tout un territoire, en milieu rural, en amont du bouquet final.

Alors, la règle du jeu d’Open Jazz est toute simple : fouiner dans le disque dur d’une mémoire subjective, tout sauf virtuelle. Prendre le risque de 421 oublis et faire remonter de ces 40 éditions précédentes, quelques-uns de ces coups de cœur qui scellent une vie de jazz.

Et vive le joli mois de mai 2021…

(Alex Dutilh)

A écouter aussi, samedi 9 mai à 19h, le Jazz Club spécial Europajazz :

